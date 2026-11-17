Un boxer irlandez a murit după ce a stat trei luni în comă indusă, din cauza unui KO

1 minut de citit Publicat la 11:04 17 Noi 2026 Modificat la 11:05 17 Noi 2026

Pugilistul irlandez Lee Reeves. Foto: lee_reeves_boxer / Instagram

Pugilistul irlandez Lee Reeves a murit, la vârsta de 31 de ani, după ce a stat trei luni în comă indusă din cauza rănilor grave suferite în timpul unui meci, a anunţat marţi promotorul Queensberry, citat de Reuters, potrivit Agerpres.

Presa locală din Limerick, oraşul natal al lui Reeves, a relatat că pugilistul a fost operat după ce a pierdut prin KO meciul cu Gary Cully, disputat la categoria super-uşoară în luna august, la Dublin.

De atunci, el se afla în comă indusă medical. Aceleaşi surse au adăugat că, în weekend, sportivul a făcut o infecţie care a dus la decesul său, luni.

„Toţi cei de la Queensberry sunt devastaţi de decesul lui Lee Reeves. Lee a fost un boxer extrem de talentat, dar şi un adevărat model şi o sursă de inspiraţie pentru comunitatea sa”, au transmis reprezentanţii Queensberry într-un comunicat.

Gary Cully l-a descris pe Reeves drept „un om cu o personalitate puternică şi un adevărat gentleman”.

„Am împărțit ringul în august, dar ne cunoaștem de ani buni. Încă îmi amintesc de zilele petrecute pe stadion, când îl urmăream pe Lee la campionatele naționale, la categoria de greutate de deasupra mea, și eram mereu impresionat de luptele lui și de echipamentul său strălucitor. Eu și Luke Thomas îl băteam la cap să ne arate câteva mișcări când stăteam la Dublin, în cantonament, iar ele erau mereu de pomină. Ce personalitate și ce domn. Între noi a fost mereu numai dragoste, campionule. Nu-mi vine să cred că scriu asta, dar odihnește-te în pace, frate”, a scris Cully pe Instagram.

Lee Reeves a câştigat 16 dintre cele 18 meciuri disputate la profesionişti, dintre care 11 prin KO.