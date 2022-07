Victor Pițurcă nu mai revine în campionatul românesc ca antrenor: ”N-am nicio motivaţie. Nu văd perspective în fotbalul românesc”

”Nu cred că fotbalul românesc trece printr-o perioadă bună. Asta o spun jocurile care se dispută fără spectatori în tribune. Asta e semnalul cel mai elocvent. E foarte greu să-i mai aduci pe copii la stadion.

În alte ţări, antrenorii care antrenează copii, juniori sunt foarte bine remuneraţi.

Eu n-aveam nici televizor. Ţin minte că aveam un vecin şi sâmbăta sau duminica era un meci de fotbal. De-abia aşteptam să merg la vecinul. N-aveam ce face. Fotbalul era preocuparea numărul 1.

Eu am avut noroc să ajung cu Steaua la cel mai înalt nivel, să câştigam Liga Campionilor, Supercupa Europei, să mai jucăm o finală, semifinală, dar numai prin muncă.

”Am un principiu. Când merg la o echipă, vreau un contract ferm pe 3 ani ca să pot să-mi desfăşor munca”

Eram un grup foarte mic de jucători. Astăzi sunt loturi de 30 de jucători, echipa a doua. Am reuşit să ne menţinem, să nu ne accidentăm, să jucăm 5-6 ani de zile la cel mai înalt nivel. Asta înseamnă să fii fotbalist de valoare.

Cu jucătorii tot timpul am avut o relaţie deosebită. Ei mă cunoşteau, ce doream, ce voiam de la ei. Am reuşit performanţe bune. Să reuşeşti cu echipa naţională a României să te califici de 3 ori nu e simplu, nu e uşor, mai ales că în multe meciuri am fost outside-eri. Rezultatele se obţin prin muncă, valoare, inteligenţă.

Favoritele la titlu rămân aceleaşi, CFR, FCSB, Craiova, Farul, Sepsi” afirmă Victor Piţurcă pentru Antena 3.

Când vine vorba despre succesele obţinute la cârma naţionalei, fostul selecţioner are un meci preferat.

”Victoria contra Olandei a fost cea mai importantă victorie pentru mine şi pentru echipa naţională. Am reuşit să învingem o echipă la Constanţa din jucători excepţionali. Să reuşim să şi câştigăm, să terminăm pe primul loc înaintea Olandei.

Mi s-a părut o victorie extraordinară pentru echipa naţională, pentru fotbalul românesc” a mai adăugat Pițurcă.

Victor Pițurcă liber de contract

A calificat de 4 ori echipele naţionale la turnee finale, dar chiar şi aşa este liber de contract.

”In campionatul românesc nu mai revin. N-am nicio motivaţie. Nu văd perspective.

Ofertă de nerefuzat nu cred că va exista la echipa naţională pentru Victor Piţurcă. Presedintele FRF trebuie să ia măsurile cele mai bune. Se pare că relaţia mea cu Răzvan Burleanu şi cu cei care conduc nu este una prea bună.

Nu am avut nicio ofertă din partea Federatiei, ori înseamnă că sunt foarte slab antrenor de echipa naţională, ori problemele astea”

A fost în negocieri cu multe echipe în această perioadă, dar nicio ofertă nu a fost pe placul său.

”M-au căutat echipe multe care erau de mijlocul clasamentului, luptau la retrogradare. Au fost şi echipe bune, dar nu m-am înţeles cu ei. Eu am un principiu.

Când merg la o echipă, vreau un contract ferm pe 3 ani ca să pot să-mi desfăşor munca” a încheiat Pițurcă