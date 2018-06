Dan Puric, povestiri haioase din viața de actor: „Am mers în patru labe de frică să nu cad în cap”

Dan Puric a povestit la „De-a Viața Acunselea” un moment comic pe care l-a trăit în viața lui de artist. Actorul a făcut o comparație plină de umor între două experiențe ale sale, una de la Chicago și alta la Vaslui.

„Am luat un premiu la Chicago și m-am pomenit dintr-o dată acolo, într-un hotel imens. Dintr-o dată am văzut un oraș întreg și am crezut că visez. Imaginea e de un comic fantastic. M-am dat jos din cap că mă durea și capul și nu era ridicat cimentul de la geam. Geamul pleca de jos. Și am mers în patru labe de frică să nu cad în cap. Și Puric privea în jos și vedea Hotel Michigan Avenue. Asta a fost problemă de român nenorocit. Era un apartament imens.

Am stat două săptămâni acolo și mă întorc în România și apoi turneu la Vaslui. Și am nimerit într-un hotel la care ei încă zideau ușa. Și mi-au zis „Stai bre acolo că mai avem de pus”. Și aia îmi puneau, mă zideau, domne. Rupturile astea ori te cretinizează ori îți creează senzația că sensul adânc al existenței. S-a prăpădit toată onoarea pe care am avut-o”, a povestit marele actor.