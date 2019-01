Mircea Badea, moment inedit: Stăteam ca animalul cu nume de procuror. Capră

Mircea Badea a povestit un episod inedit, în pasa de la ”Sinteza Zilei”.

Realizatorul emisiunii ”În Gura Presei” a avut și el probleme cu poleiul din Capitală.

”Am parcat afară. La mine în fața blocului bate un vânt crâncen. Aveam o plăsuță, am simțit că e rău, vântul a început să mă mute. Eu stăteam statuie pe gheață și el mă purta. Unde mă duce ăsta? Am lăsat plasele din mână, m-am lăsat cu târtița jos și cu palmele pe sol. Și am stat așa. Bă, eu cred că o iau de-a bușilea până în scara blocului. Lumea trecea pe trotuar și se uita. Eu stăteam ca animalul cu nume de procuror, capră. Am așteptat să se mai termine vântul și am ajuns în scara blocului, ziceai că sunt Amundsen, am cucerit Polul Nord” a spus Mircea Badea.