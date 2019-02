Un român din diaspora, ironizat după ce a scris pe Facebook că e adorat de patronul său. Ce "porumbel" i-a scăpat bărbatului

foto: Facebook/ Dinu Sovea

Dinu Șovea, un român stabilit în Londra care a devenit celebru pe rețelele de socializare datorită pamfletelor sale la adresa românilor care lucrează peste hotare, a publicat un nou mesaj amuzant pe Facebook.

"Mă tot intrebati de ce nu am ramas in Ro sa lupt si ce caut in strainatate. Va raspund o data pentru totdeauna. Sportivii valorosi, medicii, informaticienii si tot ce inseamna elita in Ro...ne pleaca in strainatate.

Este de plans. Aflati acum...ca englezii ma vor cu orice pret. Ma apreciaza, ma stimeaza si ma adora. Mi-au dat cea mai buna lopata, in timp ce bulgarul lucreaza pe excavator, indianul e site manager, polonezul e cu masuratorile si restul strainilor stau si se uita. Englezul ma incurajeaza sa sap mai cu spor", a scris Dinu Șovea.

Mesajul integral, pe Facebook/Dinu Șovea.