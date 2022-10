A murit Jerry Lee Lewis, un pionier al muzicii rock-and-roll

Jerry Lee Lewis, părintele fondator al rock n' roll-ului cântat la pian, interpret de muzică country, a murit la vârsta de 87 de ani.

Sursa foto: Hepta/ Bestimage / Patrick Carpentier

Jerry Lee Lewis este cunoscut pentru înregistrarea unor piese rock precum "Whole Lot of Shakin' Going On", "Great Balls of Fire", "Breathless" și "High School Confidential". Atât "Whole Lot of Shakin' Going On", cât și "Great Balls of Fire" au fost incluse în Grammy Hall of Fame.

Lewis s-a născut la 19 septembrie 1935, în estul Louisianei.

Tânărul Lewis a învățat singur să cânte la pian la vârsta de 8 ani și a cântat muzică gospel în biserică.

Ca pianist, Jerry Lee avea un stil unic, îmbinând rockabilly, gospel, blues și country în timp ce bătea febril la clape și sărea pe bancă.

Lewis a avut șase copii cu șapte neveste.