Luxul, transformat în artă în resorturile turceşti

În acest resort, cu terenuri impresionante de golf, amplasat pe o suprafaţă de 17 hectare, proprietarul a investit nu mai puţin de 300 de milioane de euro.

Sunt 760 de camere cu dotari de ultimă generaţie care îi aşteaptă pe turişti.

"Avem foarte multe rezervări vă pot spune. Deja avem câteva rezervări din Bucureşti şi majoritatea din Marea Britanie, jucători de golf", spune Yuksel Gurhan, general manager la un complex hotelier cu teren de golf.

Şi pentru că pasiunea lui Klaus Iohannis pentru golf este cunoscută şi în Turcia, managerul lansează o invitatie pentru şeful statului român.

"Clubul nostru de golf este nou renovat. Şeful nostru este un mare pasionat de golf , joacă golf în fiecare zi. Şi pot spune în numele lui că îl invităm pe preşedintele dumneavoastră Iohannis Klaus să joace la clubul nostru de golf", adaugă managerul.

Luxul este însa cuvântul de ordine în cadrul hotelurilor din Antalya.

"În fiecare an oaspeţii noştri aşteaptă ceva nou de la noi. Am început să lucrez la acest hotel în 2016 şi în ultimii 6 ani, în fiecare an am schimbat câte ceva. Sau am adăugat ceva conceptului nostru", spune reprezentantul unui resort de lux.

Şi chiar şi asa, îşi permit să ajusteze din preţurile ofertelor atunci când situaţia o impune.

"Totul este dificil în toate ţările, nu găsim banii pe stradă, aşa că toată lumea aleargă, toată lumea munceşte din greu pentru a avea o vacanţă, de aceea îi sprijinim. Avem oferta 2+2. Doi adulţi plătitori şi doi copii gratis", spune reprezentantul unui resort de lux.

Statisticile anului trecut arată că romanii se află în primele 10 locuri în topul turiştilor străini care şi-au făcut vacanţele pe teritoriul statului turc.