VALENTINE'S DAY - 14 FEBRUARIE. Obiceiuri şi tradiţii de ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR

VALENTINE'S DAY - 14 FEBRUARIE. Această sărbătoare din 14 Februarie, abia aşteptată de unii dintre noi, detestată de alții sau pur şi simplu ignorată de cei care nu vor să fie în trend cu valul a format in timp anumite tradiții.

VALENTINE'S DAY - 14 FEBRUARIE. În ceea ce priveşte semnificaţia unanim cunoscută a acestei zi, cea legată de dragoste, Scotia are acelasi obicei atat pentru femeile nemaritate cat si pentru burlaci. In timpul festivalului de Valentine's Day, la care trebuie sa participle un numar egal de barbati si de femei, fiecare isi scrie numele pe un biletel. Acestea sunt puse ulterior in doua palarii - una pentru barbati si una pentru femei. Fiecare femeie prezenta la festival extrage un biletel cu numele unui barbat si invers. Ulterior, acestia formeaza perechi si schimba cadouri.

VALENTINE'S DAY - 14 FEBRUARIE. In Franta cei necasatoriti se strangeau in doua case aflate fata in fata si isi strigau de la fereastra alesul. Daca barbatul care era strigat nu era cucerit de femeia care il striga, o abandona dar pentru aceasta era aspru pedepsit. In aceeasi zi, fetele care erau abandonate aprindeau un foc si ardeau poza celui pe care l-au ales aducand in acelasi timp injurii la adresa lui.

VALENTINE'S DAY - 14 FEBRUARIE. In Japonia, Ziua Indragostitilor este sarbatorita de doua ori: pe 14 Februarie si pe 14 Martie. Pe 14 Februarie, femeile ofera barbatilor ciocolata neagra si, pe 14 Martie, barbatii sunt obligati sa le intoarca favorul, oferindu-le ciocolata alba. Din acest motiv ziua de 14 Martie mai este numita si "Ziua Alba".

VALENTINE'S DAY - 14 FEBRUARIE. In Marea Britanie, in ajun de Valentine's femeile singure pun sub perna cinci frunze de dafin, una la fiecare colt al pernei si una in centru. Conform acestui obicei femeile care fac asta isi vor visa alesul inimii. Acest obicei de Ziua Indragostitilor dateaza din anii 1700 si nu este practicat la scara larga insa femeile de moda veche inca isi pun foi de dafin sub perna sperand sa isi viseze viitorul sot.

VALENTINE'S DAY - 14 FEBRUARIE. Finlanda si Estonia: In aceste doua tari Valentine's Day este mai mult o sarbatoare a prieteniei decat a indragostitilor. Pe 14 februarie doar prietenii fac schimb de cadouri insa e in acelasi timp si o zi in care se oficiaza multe casatorii.

VALENTINE'S DAY - 14 FEBRUARIE. In Danemarca, barbatii scriu scrisori de dragoste pe care nu le semneaza decat cu puncte - fiecare punct reprezentand o litera a prenumelui barbatului. Daca doamna care intra in posesia scrisorii ghiceste prenumele expeditorului, este recompensata anul urmator, cu un ou de Paste. O alta traditie a danezilor spune ca in ziua de Valentine's Day se trimit ghiocei uscati si presati persoanelor dragi.

VALENTINE'S DAY - 14 FEBRUARIE. In Portugalia ziua de Valentine's Day e similara cu cea din America insa cadourile sunt ceva mai elaborate. In loc de ciocolata si flori, femeile primesc cosuri cu mancare fina, branza, vin si ciocolata iar barbatii primesc un cos ticsit cu sticle de lichior si alcool de cea mai buna calitate.