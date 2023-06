Băile Felix, stațiunea modernizată cu fonduri europene

Turismul balneal se revigorează în România. La Băile Felix, totul s-a modernizat, stațiunea prezentându-se altfel, din această vară.

Sursa foto: Unsplash.com

În ultimii ani, investițiile private, în hoteluri, baze de tratamment și centre SPA au făcut din ce în ce mai atractivă stațiunea Băile Felix, din nord-vestul României, însă din această vară, turiștii pot vedea și noua față a localității, după ce administrația locală a finalizat un proiect finanțat cu 14,4 milioane de lei din fonduri europene, la care se adaugă și alte proiecte de modernizare.

S-au reabilitat rețelele de utilități și carosabilul străzilor, a fost amenajată o arteră pietonală și o pistă pentru bicicliști. În centrul stațiunii se amenajează o piațetă cu o fântână arteziană, iar vechile chioșcuri și unele clădiri vor fi demolate, pentru a se amenaja spațiul verde și o zonă comercială, astfel încât totul să fie cât mai atractiv pentru turiști.

Anul acesta este unul foarte bun pentru turismul balnear din România. Unele agenții de turism au raportat creșteri ale vânzărilor cu 50% față de anul trecut, în primele trei luni ale anului. Stațiunea Băile Felix este una dintre cele mai căutate de turiștii români și străini, pentru că aici pot îmbina perfect tratamentele balneare cu apă termo-minerală și distracția în numeroasele piscine cu apă la temperatura de 37 de grade Celsius, tot timpul anului. Calitatea și compoziția apei de aici permite și agrementul, nu doar tratamentele, așa cum se întâmplă în alte stațiuni.

Cele mai multe piscine exteerioare și interioare, cu tobogane de apă și locuri de joacă pentru copii de toate vârstele este Aqua Parkul de la Complexul President. Și aici s-au făcut investiții în ultimii ani, iar complexul hotelier s-a extins și s-a modernizat, astfel încât să fie pe placul tuturor turiștilor care vin din România și din străinătate. De altfel, stațiunea este una dintre puținele în care se face „incoming”, adică se aduc turiști străini în țară. Cei mai mulți vin pentru calitatea apei termale, pentru tratamente și SPA, în special pentru curele care se fac preventiv, pentru a combate afecțiuni generate de munca la birou, de stres și de sedentarism.

Hotelierii au găsit soluții pentru a rămâne competitivi, atât pe piața internă, cât și pe cea externă, astfel încât prețurile nu s-au majorat cu mai mult de 10-15% față de 2019. „Construim un nou hotel, de cinci stele, în cadrul complexului President. În ultimii ani am investit în panouri solare și am reușit să menținem scăzute prețurile. În urma analizei pe care am făcut-o încă din 2019, am început să investim în soluții pentru energie, iar acum putem menține prețurile sub nivelul celorlalte baze de cazare și de tratament din stațiune”, a explicat, pentru Jurnalul, Dumitru Fechete, directorul Complexului President Felix. În curând se vor redeschide și alte hoteluri care au intrat în renovare, iar stațiunea va fi una dintre cele mai moderne din Europa.