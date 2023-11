Bucovina, la concurență cu Valea Prahovei

Una dintre cele mai noi atracții pentru schiori este pârtia de la Câmpulung Moldovenesc, situată într-una dintre cele mai frumoase zone turistice ale României.

Sursa foto: Unsplash.com

Sub poalele Rarăului, Pârtia Rarău - Câmpulung Moldovenesc are o lungime de 2.840 metri și este deservită de o instalație de transport pe cablu modernă, inaugurată în 2018. Astfel, Câmpulung Moldovenesc, orășelul de la poalele Masivului Rarău, vecin cu Vatra Dornei, a intrat în competiție cu stațiunile de pe Valea Prahovei. Și la Vatra Dornei sunt patru pârtii de schi, pentru amatorii sporturilor de iarnă, dar și multe alte frumuseți care atrag zeci de mii de vizitatori, în fiecare an. Cele două localități din Bucovina au potențial maxim pentru a atrage un număr de turiști cel puțin la fel de mare ca Sinaia, Bușteni sau Azuga.

Câmpulung Moldovenesc a reînceput să se dezvolte, în ultimii ani, după ce s-au făcut mai multe investiții, inclusiv private, în noi pensiuni sau în renovarea cabanelor și hotelurilor. Micul orășel de la poalele Rarăului (621m altititudine) este așezat pe valea râului Moldova, la 70 de kilometri distanță față de Suceava, fiind atestat documentar din anul 1411. Cel mai mare hotel din oraș, Zimbru, care a fost renovat recent și a trecut de la 2 la 3 stele. Și Cabana Rarău a fost renovată recent, fiind una dintre principalele atracții ale zonei. S-a refăcut și o parte din inrastructura rutieră, în ultimii doi ani, iar un alt avantaj este că la Câmpulung și la Vatra Dornei se poate ajunge și cu trenul.

Bucovina atrage un număr foarte mare de turiști care vor să petreacă aici vacanțele de Crăciun și de Revelion, mai ales pentru a se bucura de tradițiile locului și de preparatele culinare. Aici, fiecare gospodar încearcă să arate tot ce are mai bun, de la mesele copioase, până la colindele autentice sau la plimbările cu sănii trase de cai. La toate acestea se adaugă sporturile de iarnă, astfel încât Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei sunt deja în topul preferințelor turiștilor care își fac vacanțele de iarnă la munte.

La doar 43 de kilometri distanță de Câmpulung Moldovenesc, stațiunea Vatra Dornei își așteaptă schiorii cu Pârtia Dealul Negru, Pârtia Veverița, Pârtia Parc 1 și Pârtia Parc 2. Pârtia Dealu Negru se clasează pe locul al doile pe țară, cu o lungime de 3.200 de metri, cu o diferență de nivel de 400 de metri și un grad mediu de dificultate, având transport cu telescaunul, pe o distanță de trei kilometri. De la baza acestei pârtii până la pârtia Parc 1, din centrul stațiunii, drumul se poate parcurge în circa 20 de minute de mers pe jos.

Cea mai nouă pârtie din vechea stațiune montană bucovineană este Veverița, inaugurată în anul 2011, care are și instalație de iluminat nocturn și o instalație de producere a zapezii artificiale. Accesul la instalația de transport se face pe bază de skipass. Pârtia Veverița are grad mediu de dificultate, o lungime de 850 de metri și lățime de 35 de metri, cu diferență de nivel de 180 de metri.