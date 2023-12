Ce poți face la un târg de Crăciun din Europa

Distracție, valori culturale, socializare și gastronomie locală – sunt doar câteva dintre experiențele pentru care merită să vizitezi un târg de Crăciun, în această perioadă.

Orașele României, la fel ca toate cele europene, îmbracă haine de sărbătoare, în așteptarea Crăciunului, iar cei care și-au făcut planuri de călătorii pot compara evenimentele din țări diferite.

Conceptul e același, dar vizitatorii caută autenticitatea fiecărei zone și ceea ce diferențiază târgurile dedicate Crăciunului. Chiar dacă mulți români vorbesc despre prețurile mari de la aceste târguri, să nu uităm că sunt concepute ca evenimente și considerate produse premium pentru turism, nu simple piețe destinate vânzării unor produse.

Dacă vom compara târgurile din orașele României cu cele din Austria, Germania, Marea Britanie sau chiar cu cele din Europa de est, vom avea o mare surpriză, în privința raportului calitate/preț. Exact acest avantaj pe care îl avem în țară îi determină deja pe turiștii străini care caută acest concept să aleagă Bucureștiul, Brașovul, Clujul, Oradea, Sibiul, Timișoara sau Craiova pentru câteva zile de distracție și de cumpărături. Turismul de shopping și de distracție este oricum în plină ascensiune, în țara noastră, iar vizitatorii spun că aici găsesc aproximativ aceleași oferte ca în vestul Europei, dar la prețuri cu 20-30% mai mici, fiind mai avantajos, mai ales pentru grupurile de tineri. În ultimii trei ani, cei mai mulți turiști străini care au vizitat România pentru aceste oferte au venit din Grecia.

„Mie mi se par prețurile sub cele de la anumite benzinării și mai ales față de cele de la restaurantele din centrul orașelor. Târgurile de Crăciun sunt considerate produse premium. În Ungaria, prețurile sunt duble față de cele de la noi, iar în orașele din vestul Europei, prețurile produselor sunt cam de trei ori mai mari. Toate prețurile au crescut, anul acesta, la târgurile de Crăciun din Europa, dar au crescut și la magazine și la cazări. Comparativ cu târgurile de Crăciun din celelalte țări europene, în general, la noi, un turist plătește pe produsele specifice - vin fiert, mâncare și dulciuri - cam un sfert din cât ar cheltui în alte părți. Într-un top european, târgul de Crăciun de la Sibiu a fost dat ca fiind cel mai ieftin din Europa”, spune Traian Bădulescu, specialist în turism. Iar Târgul de Crăciun de la Craiova este, de celpuțin doi ani, în topurile europene. Anul acesta, Craiova ocupă loocul al doilea într-un astfel de top, după Budapesta.

Cana de vin firet, suvenir „la pachet”

Cosmin Vasile, ghid al agenției Hello Holidays, a vizitat zeci de târguri, din toată Europa, în ultimii ani, având imaginea de ansamblu a fenomenului. „Una dintre cele mai frumoase perioade pentru a călători în Europa centrală este între 20 noiembrie și 27 decembrie. Majoritatea orașelor europene își deschid Târgurile de Crăciun în jumatatea a doua a lunii noiembrie și le țin așa până după Crăciun. Începând de la Sibiu, Brașov, Craiova.. și până la Budapesta, Viena, Praga, Koln, Munchen, Strasbourg, Colmar, sau chiar Dresda, cel mai bine intri în atmosfera de sărbătoare după ce ajungi într-un astfel de târg. Dacă în România, moda târgurilor de Crăciun a început de vreo 8-10 ani, în orașele din vest, povestea este mult mai veche – Târgul de Crăciun Dresda și-a deschis pentru prima dată porțile în anul 1434. De-alungul veacurilor, mai toate orașele au adoptat acest tip de eveniment, care inițial a început cu o singură zi, în ziua de luni de dinaintea Crăciunului, când localnicii vindeau carne pentru cina de Crăciun, mult așteptată dupa perioada de post”, explică acesta.

Acum, târgurile de Crăciun au devenit prilej de călătorie, pentru experențe culturale, dar și pentru distracție, shopping și relaxare. Pe lângă plăcerea de a descoperi orașe istorice, cu monumente arhitecturale importante, mulți caută gastronomia locală și suveniruri, existând și o modă a colecțiilor de obiecte manufacturate, create de artizanii locali.

„De curând am fost pentru 3 zile în Germania și am putut să vizitez cele 4 târguri de Crăciun din Koln, de pe Valea Rinului. Am mâncat wurst autentic german, dar și snitzel, sandwich cu ciolan de porc, cartofi, gogosi și multe altele. La capitolul băuturi, am început timid, cu ciocolata caldă și, mai apoi, spre seară, de îndată ce temperaturile au mai scăzut, a trebuit să combat frigul cu vin fiert sau punch de mere sau Aperol Spritz cald. Prețurile într-un astfel de târg sunt similare, mai peste tot. Fie că vorbim de cele din Budapesta, Viena sau Praga - clasice pentru o vacanță de 5-6 zile cu autocarul -, fie că vorbim de cele din Germania sau Franța: o cană de viert o găsim la 7-8 euro - aici este inclusă și cana de ceramică din care bem, care devine astfel un suvenir foarte frumos. Fiecare târg are propriul model de cană”, mai spune Cosmin.

Un wurst sau un sandwich costă 8-10 euro, la târgurile din Europa, iar dulciurile sunt pe la 6-7 euro porția, cam peste tot. „Dacă te-ai săturat de mâncare și băutură și vrei să admiri târgul de Crăciun dintr-un alt unghi, atunci poti merge la zona unde se află roata sau caruselul. Plătești aproximativ 10 euro și începe distracția. Dacă ai rău de înălțime și vrei să rămâi cu picioarele pe pământ, atunci poți merge la patinoar. Doar să ai grijă să nu cazi de prea multe ori. În acest caz, de la târg la târg, achiți fie doar închirierea patinelor, fie bilet de intrare și închiriere, iar dacă ai propriile patine, plătești doar o suma modică de câțțiva euro pentru acces”, mai spune ghidul.

Târgurile de Crăciun se deschid cam de pe la ora 10 dimineața și se închid seara târziu, spre miezul nopții, în mai toate orașele. Cei care vor să se plimbe liniștiți printre tarabe când e mai puțin aglomerat pot alege prima parte a zilei. Luminițele, însă, strălucesc mai bine seara, când târgurile devin foarte aglomerate. În această perioadă se pot face și excursii organizate, pentru vizitarea târgurilor de Crăciun din mai multe țări, cu autocarul, la prețuri mai mici decât s-ar plăti, inddividual, o minivacanță la un singur târg, mai ales pentru că prețul cazării este mult mai mic, în ofertele agențiilor de turism care organizează excursiile cu grupuri.