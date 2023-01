Fanii Star Wars pot vizita locul în care s-au filmat scenele de pe planeta Tatooine

Planeta Tatooine este... în Tunisia. Și poate fi vizitată. Doar câteva scene din seria de filme Star Wars au fost filmate SUA, cele mai multe fiind filmate în deșert, în Tunisia. Multe dintre decorurile originale folosite pentru a filma Războiul Stelelor au rămas în în picioare și astăzi.

Sursa foto: Diana Scarlat

Cei care vizitează platourile de filmare folosite pentru celebra serie Star Wars vor observa asemănări izbitoare între recuzită și construcțiile tradiționale ale berberilor troglodiți din deșert. Este firească această asemănare, pentru că multe dintre decoruri au fost nu doar inspirate de construcțiile reale din deșert, ci chiar au fost situații în care acele construcții au fost modificate pentru a deveni decoruri de film.

Filmările pentru Star Wars au început în Tunisia în martie 1976, lângă deșertul Sahara. Casa personajului Luke Skywalker a fost construită în 8 săptămâni, echipa care a lucrat la crearea planetei fantastice transformând peisajul din zona Tozeur în altă lume. La Chott el Djerid și pe dunele de nisip din apropierea localității Nafta, un schelet gigant al unei creaturi extraterestre a fost plasat pentru scenele cu droizii R2. -D2 și C-3PO.

Casa tânărului Anakin Skywalker a fost construită în deșertul de lângă Tozeur, iar arhitectura tradițională berberă din zona Tataouine a fost folosită pentru a portretiza cartierele sclavilor, unde personajul de film Anakin locuia împreună cu mama sa. Tot în Tunisia s-au filmat, mai târziu, scenele pentru „Attack of the Clones” și „Revenge of the Sith”, în 2000 și, respectiv, 2003, în mai multe locați.

Cele mai bine conservate decoruri Star Wars din Tunisia sunt „Ksour”, grânare fortificate tradiționale din zona Tataouine care au fost folosite pentru a reprezenta cartierele sclavilor, având camerele boltite și mai multe etaje. Două Ksour separate au fost folosite pentru filmări, Ksar Haddada și Ksar Oued Soltane, unul dintre cele mai mari din Tunisia.

Matmata este un cătun de lângă coasta de sud-est a Tunisiei care a fost folosit ca loc de înlocuire pentru gospodăria Lars, unde personajul Luke Skywalker a fost crescut de mătușa și unchiul său. Vizitatorii pot admira clădirile fermei folosite pentru scene exterioare și se pot fotografia cu recuzita din Hotel Sidi Driss, un labirint subteran de tuneluri și camere interconectate care conține încă multe elemente din recuzita originală folosită pentru filmări.

Nefta este un orășel minuscul, înconjurat de deșert, unde se află cupola de intrare în gospodăria lui Luke Skywalker. Deoarece a fost reconstruită pentru „Revenge of the Sith”, structura este în stare bună și este locul perfect pentru o fotografii, mai ales la apus. De asemenea, Ong Jemal, unde vzitatorii pot descoperi unul dintre cele mai bine conservate și mai extinse decoruri din Războiul Stelelor din Tunisia în adâncurile deșertului Tozeur. Orașul Mos Espa este încă intact.

Fanii seriei „Războiului Stelelor” își rezervă timp într-o astfel de excursie, pentru a vizita clădirile suprareale și enormele vaporatoare de umiditate, imaginându-și că se află într-adevăr într-o galaxie îndepărtată. Din zona Ong Jemal, se poate face o scurtă excursie spre stâncile deșertului, unde maleficul Darth Maul și-a spionat prada în „Amenințarea Fantomei”. Se pot vizita și salinele Chott el Jerid, folosite pentru scenele cu Landspeeder, în filmul original.

Pentru a ajunge la toate aceste obiective turistice, este nevoie de un ghid și de o excursie organizată, pentru că sunt în mijlocul deșertului. Nu se poate merge folosind transportul public din Tunisia pentru deplasări în toate locurile unde au fost amenajate platourile de filmare. Vizitatorii pot închiria o mașină și pot călători cu ușurință între cele mai multe obiective turistice sau pot închiria un taxi pentru o zi, din Tataouine, dar este nevoie de un ghid care să cunoască bine locurile.

Cu toate acestea, unele obiective, precum Ong Jemal și Mos Espa, sunt accesibile doar cu 4×4. Cea mai bună opțiune pentru a vizita setul Mos Espa este un tur de o zi, „Tunisia Star Wars”, cu un ghid. Există și vacanțe de „7 zile Războiul Stelelor”, care includ cele mai importante locuri de filmare pentru această serie de filme, inclusiv situri importante din Patrimoniul Mondial UNESCO, din Tunisia, cum ar fi Kairouan și Medina din Tunis.

O vacanță de șapte zile în Tunisia, la un resort de patru stele, precum El Mouradi Port El Kantaoui, costă de la 537 de euro de persoană, iar la un hotel de cinci stele, pe malul mării, precum Royal Thalassa Monastir, vacanța costă de la 567 de euro de persoană, în luna iunie. În funcție de hotel, de camera aleasă și de perioada în care se face călătoria, prețurile variază, fiind, în medie, între 700 și 1.100 de euro de persoană. Excursiile opționale se cumpără de la agențiile tunisiene și se plătesc separat.