La pas prin Brașov, în zi de sărbătoare

Cetatea Braşovului merită efortul de a fi descoperită la pas, pe străduțele pietruite din centrul istoric, mai ales de Crăciun.

Aici se pot întâlni vizitatori din întreaga lume, la orice oră din zi sau din noapte, iar amalgamul lingvistic pe care-l poate percepe urechea atentă este dovada clară că Brașovul reprezintă o atracție irezistibilă pentru foarte multe categorii de turiști. Acum, Brașovul are și aeroport, ceea ce îl plasează în topul orașelor din România, ca destinație de city break. O altă noutate este distincția Historic Cafés Route (HCR) care a fost primită oficial, joi, 21 decembrie, de localurile istorice ,,La Vatra Ardealului’’, ,,CH9 INSPIRATIO’’ și ,,Hotel Casa Chitic’’.

Reprezentanții traseului cultural Historic Cafés Route au vizitat Brașovul, cu prilejul evenimentului de dezvelire a plachetelor ce reprezintă aderarea celor trei localuri la Ruta Cafenelelor Istorice din Europa, acreditată de Consiliul Europei. ,,Sunt deosebit de bucuros și onorat în același timp să mă aflu aici, în Capitala Turismului Românesc, la poalele Tâmpei, în Centrul Vechi al Municipiului Brașov. Personal, am petrecut probabil mult peste 20 de mini-vacanțe la Brașov cu familia, mai ales când copiii erau mici și alegeam destinații care erau aproape de casă. Întotdeauna am venit cu mare plăcere la Brașov. Am petrecut momente speciale și îmi sunt prezente în gând întotdeauna când revin cu mare bucurie în Brașov”, a spus, în cadrul evenimentelor festive, Arnold Klingeis, ambasador al Consiliului Europei pentru Ruta Cafenelelor Istorice în România.

Și în Brașov chiar sunt multe locuri de vizitat, de la cafenelele și restaurantele cochete, găzduite de clădiri monument istoric din centrul vechi, până la împrejurimile verzi, de pe coline, care oferă în orice anotimp plăcerea de a admira natura. Cetatea Brașovului a fost ridicată între secolele XIII și XVII-lea din nevoia de apărare împotriva invazii lor turcilor și tătarilor. Cetatea avea șapte bastioane, unite prin ziduri puternice de apărare. Bastioanele erau încredințate breslelor, după modelul medieval, fiind dispuse la o distanță de aproximativ 110 m distanță unele de altele.

În vremurile de glorie ale cetății Brașovului, sistemul de fortificații avea 28 de turnuri, din care astăzi nu mai există decât șase. În zona de sub Tâmpa mai pot fi admirate și astăzi Bastionul Țesătorilor Bastionul Postăvarilor. „Kilometrul zero” al unei excursii pe urmele istoriei cavalerilor teutoni care au ridicat cetatea Kronstadt (Orașul Coroanei), este Piața Sfatului, loc încărcat de istorie, care poate fi considerat inima vechii cetăți a Brașovului. Toate celelalte obiective turistice ale Brașovului se află în vecinătatea acestui punct central al cetății de astăzi.

Tot aici este organizat acum și Târgul de Crăciun. În Piața Sfatului se află vechea primărie, Rathaus sau Casa Sfatului, clădire construită în anul 1420, care, la prima vedere, pare de mici dimensiuni, dar cei care o vizitează pot descoperi că spațiul oferă dimensiuni nebănuite, care parcă se dilată, de la un culoar la altul, de la o sală de expoziție la alta. Clădirea îmbină mai multe stiluri arhitecturale, care confirmă istoria zbuciumată a localității. Parterul, unde se pot admira elementele stilului gotic, găzduiește astăzi expozițiile permanente ale Muzeului de Istorie a Brașovului, iar etajul, mansarda și turnul arată cum goticul se poate îmbina armonios cu elementele renascentiste și baroce.

Fascinația muzeului în aer liber

Monumentele din vechea cetate îşi spun povestea, la fiecare pas, iar străinii care ajung aici pentru prima oară sunt uimiți că văd așa ceva în România. Din Piața Sfatului se poate porni către Biserica Neagră sau către vechea Casă a Negustorilor, construită între anii 1539-1545 la cererea soției judelui Brașovului. Locul este mereu animat de sutele de brașoveni sau de vizitatori care se opresc, măcar pentru o cafea sau un ceai, la cafenelele și restaurantele așezate de jur împrejurul Pieței.

Biserica Neagră este unul dintre monumentele reprezentative pentru istoria Brașovului. Clădirea unică în lume are 89 de metri lungime și 38 de metri lățime, fiind cel mai mare edificiu de cult în stil gotic din Sud-Estul Europei. Biserica a fost construită începând cu anul 1385 și s-a numit „Biserica Sfânta Maria“, până la marele incendiu din 1689, care i-a schimbat numele și destinul. Îmbinarea între stilurile gotic și baroc se explică prin instria monumentului, parțial distrus în incendiu și refăcută de meșteri veniți din Danzig, care au adăugat noile bolți în stil baroc.

După incendiu, a renăscut din propria-i cenușă, devenind Biserica Neagră de astăzi. Interiorul poate adăposti 5.000 de oameni. A scăpat de incendiu pictura murală din pridvorul sudic, reprezentând figura Mariei cu Pruncul, așezată între Sf. Ecaterina și Sf. Varvara. În colțurile de jos ale picturii se află stemele regelui Matei Corvin și a soției sale Beatrice de Napoli-Aragon. În clopotnița Bisericii Negre se află marele clopot din bronz, care cântărește șase tone.

Turiștii străini sunt fascinați de poveștile cu teutoni și saxoni, iar monumentele istorice din Cetatea Brașovului îi uimesc, la fiecare pas. Cei mai mulți aleg să revină la Brașov, după prima vizită, iar acum, după descshiderea aeroportului pe care brașovenii l-au așteptat aproape 3 decenii, orașul de la poalele Tâmpei ar putea ajunge cel puțin pe locul al doilea, ca destinație de city break, după București.