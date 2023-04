Ofertă specială pentru români, în Zanzibar

Una dintre destinațiile turistice devenite refugiu pentru români, din 2020, este Zanzibar. Plajele aproape mereu însorite, libertatea totală și prețurile scăzute, comparativ cu alte destinații similare, atrag în continuare un număr foarte mare de turiști din România, iar hotelierii deja ne fac oferte speciale.

Zanzibar este una dintre destinațiile exotice preferate ale românilor și în 2023, anul acesta înregistrându-se o creștere cu 30% a numărului de turiști din țara noastră, față de anul trecut. Nu au stat prea mult pe gânduri nici investitorii din România, care au găsit o oportunitate în a face investiții pe insula preferată a conaționalilor. Peste 20 de români au deschis structuri de cazare în Zanzibar. Grupul hotelier Mambo este deținut de investitori români și face oferte speciale pentru turiștii din țara noastră. De Paște, turiștii au fost întâmpinați cu preparate tradiționale românești.

Zanzibar este o insula exotică a statului african Tanzania. Devine din ce în ce mai atractivă, de la an la an, pentru românii în căutare de aventură și relaxare. În primul trimestru al anului 2023, numărul de turiști a fost cu 30% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce demonstrează creșterea interesului pentru această destinație. Românii care au afaceri în Zanzibar spun că această evoluție se datorează mai ales renunțării la restricțiile impuse de pandemie. Deși în Zanzibar nu au existat restricții, regulile erau impuse de companiile aeriene sau de celelalte state, probleme fiind uneri la întoarcerea în România. De altfel, inițial nici nu existau centre de testare pe insulă. Tocmai de aceea au ales foarte mulți turiști români această destinație și au recomandat-o.

[GAL layout="2"]

Perioadele de sezon sunt iunie-septembrie și decembrie-martie. O cameră pe plajă se poate închiria cu 40-60 de de dolari pe noapte, într-o structură de cazare de 3 stele, ajungând la 300-500 de dolari pe noapte la hoteluri exclusiviste de 5 stele. Prețurile unui zbor dus-întors variază între 600 și 1.000 de euro de persoană, în funcție de compania aeriană aleasă și perioada de călătorie. Mâncarea este foarte ieftină, între 1-2 dolari pentru o masă la un street food local, până la 8-12 dolari la un restaurant. Prețul unei excursii este de circa 250-300 de dolari de persoană, pentru 5 zile de activități. Un safari costă circa 350-400 de dolari pentru o zi, în funcție de durata excursiei. Mulți români aleg această destinație și iarna sau primăvara, când în marea majoritate a timpului sunt temperaturi foarte ridicate și se poate face plajă. Chiar și în sozonul ploios se poate înota sau sta la plajă, pentru că soarele iese după câteva rafale de ploaie, fiind la fel de cald.

Proiectul Mambo Hotels a debutat în 2021, în plină pandemie, iar prima structură de cazare deschisă a fost Mambo Beach Villas, de trei stele, în Matemwe, o stațiune renumită pentru liniștea și relaxarea pe care o oferă. Resortul deținut de români se întinde pe o suprafață de 5.000 mp și are o capacitate de 11 camere, sub formă de bungalow-uri. A doua structură de cazare a fost Mambo Boutique Nungwi, situată aproape de plajă, în stațiunea Nungwi, deschisă în octombrie 2022. Această stațiune este cea mai căutată de turiști și oferă o efervescență a vieții de noapte și un ocean puțin afectat de reflux. Boutique hotelul are o capacitate de 6 camere. Cel de-al treilea hotel deschis de români este Mambo Inn Nungwi, inaugurat în luna februarie a acestui an, tot în zona Nungwi. Amplasat la doar 50 m de țărmul oceanului, hotelul are o capacitate de 10 camere.

Mambo Ocean Resort, de patru stele, situat în Pwani Mchangani, este cel mai mare hotel deținut de români și va fi inaugurată pe data de 1 mai 2023. Resortul se întinde pe o suprafață de 13.000 mp și oferă o capacitate de 21 de camere, inclusiv 8 camere deluxe. Pe lângă cele două piscine și plaja privată, resortul are o grădină exotică și două restaurante, unul fiind amplasat chiar pe plajă.

„În timp ce multe destinații exotice se concentrează pe lux și exclusivitate, Zanzibar se diferențiază prin autenticitatea și simplitatea sa. Insula emană o energie pozitivă și unică în lume, fiind o perfectă comuniune a omului cu natura. Turiștii care aleg să viziteze insula înțeleg că viața înseamnă mult mai mult decât bani, tehnologie sau branduri și că bucuria și fericirea sunt obținute prin simpla apreciere a lucrurilor importante din viață. Această destinație exotică unică este cu adevărat un loc de refugiu pentru cei care caută să evadeze din agitația orașelor și să se bucure de frumusețea naturală a lumii”, explică Mihai Ioniță, inițiatorul și reprezentantul grupului hotelier Mambo din Zanzibar.

Această destinație exotică este tot mai populară printre turiștii români, care sunt atrași de frumusețea locului și de costurile mai mici față de alte zone similare. De asemenea, Zanzibar primește mulți turiști francezi, care sunt încântați de simplitatea și frumusețea locurilor de aici. În general, cei mai mulți turiști sunt europeni. Există aici și o comunitate de români, destul de importantă. Conaționalii noștri dețin atât hoteluri, cât ci și alte afaceri și mulți locuiesc aici cu familia. Tocmai de aceea, deși perioada de Paști nu reprezenta înainte un moment de vârf pentru turiștii români din Zanzibar, lucrurile s-au schimbat de anul acesta. Cei care au ales să petreacă această sărbătoare pe insula exotică au fost întâmpinați cu preparate și tradițional românească.