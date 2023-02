Patrimoniu UNESCO în Bulgaria | Mănăstirea Rila, cea mai mare şi cunoscută mănăstire ortodoxă din Bulgaria

Bulgaria găzduiește nouă situri ale Patrimoniului Mondial UNESCO, printre care şi Mănăstirea Rila, cea mai mare şi cunoscuta mănăstire ortodoxă din ţară.

Sursa foto: Unsplash.com

Mănăstirea Rila este unul dintre simbolurile Bulgariei și este, de asemenea, o destinație turistică populară. Mănăstirea se află în inima muntelui Rila, între râurile Rilska și Drushlyavitsa, la 1147 m deasupra nivelului mării. Mănăstirea este situată la aproximativ 120 km de Sofia și la 41 km de Blagoevgrad.

Sfânta mănăstire Rila a fost fondată în prima jumătate a secolului al X-lea. Istoria ei este direct legată de Sfântul Ivan de Rila, primul pustnic bulgar, care s-a stabilit în regiune și și-a dedicat viața postului și rugăciunilor. Mănăstirea a fost situată inițial lângă peștera în care a locuit sfântul. După ce s-a stins din viață, în anul 946, Sfântul Ivan din Rila a fost îngropat în peștera în care și-a găsit singurătatea. Țarul Petru (care a domnit în perioada 927 – 969) a adus moaștele făcătorului de minuni de la Rila la Sredets (Sofia). Probabil că atunci a fost canonizat ca sfânt. Moaștele au fost returnate sfintei mănăstiri din Rila în 1469.

De-a lungul secolelor Mănăstirea Rila a fost întotdeauna centrul spiritual, educațional și cultural al Bulgariei. Cei mai bine educați călugări din Rila și-au îndeplinit ritualurile religioase, au înființat școli și au adus pelerini la mănăstire.

În 1961, Mănăstirea Rila a fost declarată Muzeu Național Mănăstirea Rila. In 1976 a fost declarata Rezervatie Istorica Nationala, iar in 1983 a fost inclusa in Lista Patrimoniului Cultural Mondial al UNESCO. În 1991, statul a restabilit statutul monahal al mănăstirii și a închis instituția Muzeul Național al Mănăstirii Rila. Mănăstirea Rila, Turnul lui Hrelyo și clădirile mănăstirii au fost declarate ansamblu arhitectural, artistic și istoric de importanță națională, în virtutea publicării în Monitorul Oficial, numărul 73 din 1992.

Sfânta mănăstire Rila și-a luat aspectul actual în secolul al XIX-lea și doar partea nouă a aripii de est a mănăstirii datează din secolul al XX-lea. Turnul lui Hrelyo, cea mai veche clădire din sfânta mănăstire a fost construită în secolul al XIV-lea (1335). Era cetatea mănăstirii și, de asemenea, locul unde locuiau călugării în vremuri de necaz. Capela Schimbării la Față a lui Dumnezeu se află la etajul cinci și ultimul al turnului înalt de 24 m. În prezent, Turnul lui Hrelyo este deschis pentru vizitatori vara, iar unele dintre picturile murale din secolul al XIV-lea pot fi văzute prin nișele ferestrei capelei.

Suprafața totală pe care o ocupă sfânta mănăstire, împreună cu biserica, clădirile de locuit și cele agricole, este de 8800 mp. Curtea mănăstirii, Templul Nașterii Fecioarei Maria, Turnul lui Hrelyo, muzeul, clădirile rezidențiale și agricole sunt înconjurate de ziduri de piatră înalte de 22 m. În mănăstire există în jur de 300 de camere, dintre care 100 sunt chilii monahale.

Biserica principală Nașterea Fecioarei Maria a mănăstirii a fost construită în locul unui templu vechi în anii 1834 – 1837. Este o clădire cu cinci cupole, cu cruce în pătrat. Are două capele laterale și trei nișe de altar. Impresionante sunt catapeteasmele sculptate în lemn și picturile murale ale maeștrilor din Samokov și Bansko.

În templu au lucrat mulți artiști și cioplitori în lemn, dar doar Zahari Zograf și-a lăsat semnătura. În biserică se păstrează sicriul cu moaștele ctitorului mănăstirii Sfântul Ivan din Rila, icoana făcătoare de minuni din secolul al XII-lea Fecioara Hodegetria, icoana făcătoare de minuni din secolul al XVII-lea Sfântul Ivan din Rila și multe alte catapetesme și icoane pe care credincioșii să le sărute.

Un muzeu care expune obiecte care oferă informații despre istoria mănăstirii de-a lungul secolelor a fost înființat în sfânta mănăstire Rila la sfârșitul secolului al XIX-lea. Expoziția muzeului cuprinde exemple valoroase de artă bulgară și străină din secolele XIV-XIX. Cea mai valoroasă expoziție este crucea de lemn decorată cu sculpturi în lemn în miniatură rafinate de părintele Rafail. Meșterul cioplitor în lemn a folosit cele mai bune dalți și unelte și a lucrat mulți ani până când și-a terminat în sfârșit capodopera în 1802, când și-a pierdut vederea din cauza trudei grele. Înfățișează 36 de scene biblice – 18 pe fiecare parte și peste 600 de figuri în miniatură.

Expoziţia utilajelor agricole ale mănăstirii este expusă lângă Poarta Samokov şi cuprinde moara de apă, cuptorul vechi al mănăstirii, obiecte legate de activităţile agricole ale mănăstirii – silvicultură, creşterea animalelor, agricultură etc. Bucătăria veche a mănăstirii este situat la parterul aripii de nord a manastirii. Este o cămină în formă de con de 22 m înălțime în care se țin cazanele mari în care călugării-bucătari obișnuiau să facă oaie (ciorbă) fiartă pentru oaspeții mănăstirii de sărbătorile mari.

Costume naționale țesute din diferite regiuni etnografice și diverse vase donate de diferite orașe și vizitatori ai mănăstirii sunt expuse la Muzeul Etnografic și în camerele de oaspeți din Epoca Renașterii din aripa de nord a mănăstirii. Vizitatorii care doresc să le vadă trebuie să plătească o taxă de intrare la Muzeul de Istorie a Bisericii.

Există o potecă marcată către peștera Sf. Ivan din Rila care se află la aproximativ 4 km distanță de mănăstire. Mai tarziu in apropierea pesterii a fost construita Biserica Adormirea Maicii Domnului Sfantul Ivan din Rila. A fost renovată în 1820. Intrarea în peșteră se află după un pasaj îngust între stâncă și biserică.

Sfânta mănăstire Rila este o mănăstire funcțională. În afara celor două porți ale mănăstirii există parcări pentru mașini și autocare. Cazarea este disponibilă la mănăstire. Icoane, albume, felicitări, suveniruri și articole artizanale tradiționale bulgare sunt vândute la librăria mănăstirii, în magazinele de la Turnul lui Hrelyo și în zona din jurul mănăstirii.