Revelion special petru turiștii români, în Antalya

Românii se simt ca acasă în Turcia, nu doar vara, ci în toate anotimpurile. Pentru că foarte mulți turiști din România aleg să-și petreacă Revelionul în Antalya, hotelierii de aici au pregătit programe speciale care să-i atragă în număr cât mai mare. Încă se mai pot cumăra pachete turistice „last minute” pentru Revelion în Antalya.

Sursa foto: Paralela 45

Resorturile din Antalya organizează cele mai frumoase petreceri pentru intrarea în noul an. Fiecare petrecere are o tematică specială, cu decoruri impresionante și spectacole ale unor artiști îndrăgiți de public, atât cântăreți, cât și dansatori renumiți, inclusiv din România.

„Distracția, relaxarea, răsfățul, temperaturile ridicate, peste 20-23 de grade Celsius sunt ingredientele unei vacanțe memorabile de revelion în destinație. An de an, Paralela45 organizează zboruri charter cu plecare de la București spre Antalya, pentru o vacanță de cinci zile, de Revelion. Pachetele pentru Revelionul 2023 au costat de la 578 de euro de persoană, cu toate taxele incluse. Antalya de revelion a fost rezervată din timp anul acesta de grupuri de prieteni ori familii. Dar mai sunt câteva locuri și pentru cei care se hotărăsc pe ultima sută de metri”, explică reprezentanții agenției Paralela 45.

Românii care aleg Revelionul în Antalya sunt atrași în primul rând de temperaturile ridicate, apoi de condițiile excelente de cazare și relaxare pe care le găsesc aici. „Noi mergem în vacanță de șase ori pe an, iar în Turcia ajungem cel puțin de două ori. În Antalya ne răsfățăm întotdeauna la cele mai bune hoteluri, unde avem și mâncare foarte bună, sunt și spectacole în fiecare seară, iar la SPA sunt cele mai noi și complexe proceduri. Ne simțim ca acasă, mai ales pentru că aproape peste tot se vorbește românește. Sunt foarte mulți români care merg în Antalya de Revelion. Pe mine m-a și inspirat tot ce am văzut la ei, iar unele rețete de prăjituri le-am adaptat pentru cofetăria mea, tocmai pentru că românilor le plac foarte mult și dulciurile turcești. N plac și nouă! E vacanța care oferă o energie bună pentru începerea unui nou an”, spune Cati, proprietara unei cofetării din județul Dâmbovița.

Dincolo de petrecerile și relaxrea de la hoteluri, Antalya este și un oraș care merită să fie vizitat. Este mereu viu și dinamic, iar turiștii pot alege din zecile de restaurante și cafenele în portul turistic sau pot merge la cumpărături, în zecile de magazine de pe străduțele înguste unde încă se practică negocierea – o tradiție specifică acestei părți a lumii. Cei mai mulți turști aleg magazinele de blănuri, de bijuteerii sau de pielărie, special deschise pentru vizitatori.

Zboruri charter din toată țara

Spre Antalya sunt tot timpul anului zboruri charter săptămânale, nu doar din București, ci și din Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Târgu Mureș, Oradea, Sibiu, Satu Mare, Suceava, Craiova, Constanta, Bacău și Baia Mare. O nouă companie care a intrat pe piața din România de anul trecut și operează zboruri charter spre Antalya este HiSky. Sunt mai multe curse charter și din mai multe orașe decât în 2021, iar numărul lor ar putea crește în continuare, pentru a face față cererii de vacanțe în această destinație.

Cele mai luxoase hoteluri, căutate și pentru Revelion, sunt Regnum Carya Belek Golf&Spa, Maxx Royal Belek Golf Resort, Rixos Sungate Club Diamond, Cullinan Golf Resort Belek, Kempinski Hotel The Dome, Calista Luxury Belek, Kaya Palazzo Golf Resort și Titanic Mardan Palace. Resorturile nu sunt simple hoteluri, ci pot fi considerate mici stațiuni - așa cum arată și denumirea. Au absolut tot ce-i trebuie unui turist, cât timp este cazat: multe restaurante all inclusive și a la carte cu meniuri locale și internaționale, baruri cu băuturi internaționale, cafenele, patiserii, centre SPA cu hammam, saune, piscine interioare și exterioare, masaj, dar și centre de shopping, cu magazine de bijuterii, blănuri, covoare, haine, suveniruri, etc.

Și copiii sunt răsfățați în resorturile din Antalya. Pentru ei au fost create aqua park-uri și spații de joacă, cluburi speciale unde pot fi lăsați mai multe ore sau chiar o zi întreagă, în grija personalului specializat. Nicio zi nu seamănă cu alta, într-un resort all inclusive din Antalya și nimeni nu se poate plictisi.