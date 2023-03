Riviera de lux a Turciei sau Saint Tropez-ul turcesc

Situat pe mălul mării Egee, în apropierea insulei grecești Kos, Bodrum – supranumit și Saint Tropez-ul turcesc - este destinația perfectă pentru o vacanță de de lux, la prețuri accesibile.

Sursa foto: Paralela45

Bodrum este destinație turistică de lux încă din 1970, iar aici vi foarte mulți proprietari de yachturi, parcurgând drumul pe apă. Zona este preferată de aceștia pentru siguranța abmarcațiunilor, atât în porturile principale, cât și în cele mici, de lux. Din aceste porturi se pot și închiria bărci, pentru a petrece o zi în mijlocul Mării Egee. Astăzi, Bodrum este raiul petrecerilor până în zori, cu DJ celebri, este locul care a atras lanțuri internaționale de restaurante și „chefi” renumiți pe plan internațional. Este locul de vacanță al bogaților lumii, care vin cu yachturi în porturile de aici.

Cu avionul se poate ajunge în circa o oră și 40 de minute la Bodrum, cea mai sigură variantă fiind o o cursă charter, într-un pachet turistic vândut de o agenție de turism. Astfel sunt plătite toate taxele de aeroport, transferurile la și dinspre hotel, iar regimul all inclusive sau ultra all inclusive îi scutește pe turiști de căutări și cheltuieli suplimentare. La Bodrum se poate ajunge și cu mașina personală, dar este preferabil ca pe traseul de 1.200 de kilometri de la Bucuresti să se doarmă o noapte la Istanbul. Apoi se merge mai departe traversând cu feribotul, pentru care este o taxă de circa 90 de euro per mașină.

Cei care își doresc o vacanță de vară perfectă pot alege un hotel de 5 stele, precum Lujo Bodrum, care se află la numai 15 kilometri distanță de aeroportul din Bodrum și este unul dintre cele mai luxoase hoteluri din această zonă. Chiar dacă Bodrumul este cunoscut pentru plajele stâncoase, Lujo dispune de zone de relaxare exclusiv cu nisip fin din Maldive. Hotelul le oferă oaspeților trei plaje, șapte piscine și o zonă de Aqua Park pentru cei mici. Ofertele includ și acces în centrul de wellness, în băile Turcești, în zona de fitness și de saună. O altă atracție pentru turiști este bucătăria tradițională, iar hotelul de 5 stele este dotat și cu șapte restaurante de lux, cu cele mai apetisante preparate din bucataria turcească, grecească, asiatică, sud-americană și italiană.

Cele mai căutate hoteluri

Tot un hotel de 5 stele, Macakizi, este celebru în această zonă turistică. A fost deschis în anul 1997 și le oferă oaspeților doar de suite și duplexuri, cea mai mică dintre camere având 150 de metri pătrați, adică de trei ori mai mare decât un apartament cu două camere, confort I, în București. Vila Macakizi este preferată pentru „day party-uri” pe ponton. De aici se poate vedea aproape în fiecare seară un apus de soare spectaculos. Cei care vor să exploreze adâncurile mării au la dispoziție yachtul Macakizi Halas 71, dotat cu jacuzzi și bucătar personal.

O ofertă foarte bună la 4 stele este la hotelul La Blanche Resort & Spa Bodrum, cu cinci restaurante, SPA și centru de wellness dar și ponton privat pentru VIP-uri. Hotelul La Blanche este situat în același golf ca și Lujo Bodrum. Cele mai multe camere au vedere la mare, iar pentru gurmanzi, restaurantul Asiatic Chang Ga are întotdeauna cel mai bun Sushi din zonă.

Yalikavak Marina este cunoscut drept „locul de joacă al turcilor bogați”, în zona Yalikavak, preferată de cei care vor să facă shopping sau să meargă la restaurante foarte bune, pe malul mării. Cele mai căutate restaurante sunt Nusr-Et, terasa Orfez, cu pește și fructe de mare, Novikov Bodrum, iar pentru distracție, Bodrum Bar Street - culoarul cluburilor din Bodrum. Una dintre marile atracții este un Catamaran Disco, un vapor cu podea de sticlă din care se pot vedea adâncurile mării, în timpul dansului. La Club Catamaran, Marina Yacht Club și Moonlight e centrul distracției de noapte.

Pentru a avea o vacanță bine organizată și lipsită de griji, pachetul turistic se poate cumpăra prin agenții. Unul dintre cei mai mari touroperatori din România cu cele mai multe oferte pentru Turcia este Paralela45, care anul acesta are în ofertă câte un zbor charter de la București către Bodrum în fiecare săptămână, în perioada 3 iunie-23 septembrie. Pachete de vacanță în regim all inclusive, cu toate taxele incluse, asistență turistică în limba română, transferuri și transport cu zbor charter pornesc de la 558 de euro de persoană, cu 7 nopți de cazare, la un hotel de 4 stele, respectiv 654 de euro de persoană la un hotel de 5 stele, în Bodrum.