S-a dublat numărul românilor care călătoresc în Japonia

Agențiile de turism din România vând foarte bine circuitele tematice în Japonia, anul acesta. Numărul românilor care aleg această destinație s-a dublat, față de anul trecut.

Sursa foto: Exact Travel

Un nou trend al momentului este Japonia, pentru care se vând pachete turistice create pentru mai multe categorii de public, de la pasionații de desene animate Manga, până la cei care sunt dornici să testeze gastronomia locală sau cei care caută cele mai mari parcuri tematice de distracție.

Cei mai mulți români au ales circuitele de vară, după ce au avut mare succes și anul trecut tururile tematice, care le oferă vizitatorilor experiențe unice, de nișă.

„În mod special, tururile dedicate pasionaților de anime, manga, gastronomie sau parcuri tematice de distracție au atras un număr tot mai mare de turiști. De asemenea, a crescut interesul pentru regiunile extreme ale Japoniei, precum nordul insulei Hokkaido și insula tropicală Okinawa, care poate fi vizitată ca parte a programului de Revelion 2024: Japonia tradițională și tropicală.

Turiștii sunt tot mai interesați de orașe cu încărcătură simbolică și istorică aparte precum Nagasaki, Aomori, Kanazawa, Kobe sau Miyazaki - modalitate inedită găsită specialiștii agenției pentru a vizita toate aceste orașe”, explică reprezentanții agenției Exact Travel. Sunt căutate în continuare și tururile clasice care includ croaziere în jurul Japoniei sau vizitarea locurilor cu cireși înfloriți, la finalul lunii martie.

Unul dintre circuitele turistice tematice noi în această vară include excursii pe Muntele Fuji, unde vizitatorii pot vedea răsăritul de soare de la înălțime, dar urcarea pe munte nu este obligatorie. Grupul urcă până la 2.300 de metri și doar cei care doresc să meargă până sus pot înnopta la borna 8, aflată la 3.400 de metri, unde se ajunge după o urcare de aproximativ 5-6 ore, cu pauze, în funcție de ritmul grupului. „Aici se vor pregăti pentru ascensiune urmând indicațiile ghidului montan local. Urmează o urcare de aproximativ 2 ore la finalul căreia grupul va ajunge în vârful Muntelui Fuji (3776 m) la timp pentru a prinde răsăritul soarelui”, mai explică reprezentanții agenției.

Anime Tur este o noutate dedicactă pasionaților de desene animate japoneze, fiind creat mai ales pentru familiile cu copii. Cei mici au ocazia să intre în lumea lui Mario și să ia parte la petrecerea lui Hello Kitty la Super Nintendo World, din cadrul Universal Studios Osaka - primul parc tematic de acest gen din Asia. Se pot plimba pe Tokyo Character Street, unde sunt peste 20 de magazine cu Pokemon, Hello Kitty, Snoopy, apoi merg la Harajuku, unde se poate vedea cel mai bine subcultura adolescenților japonezi. Turul are și alte atracții și surprize, mai ales pentru copii.

Circuitele pentru Japonia durează circa două săptămâni, iar prețurile variază între 3.200 și 4.800 de euro de persoană, în funcție de tipul curcuitului. La aceste costuri se adaugă mesele care nu sunt incluse și diverse excursii opționale, care se plătesc separat.