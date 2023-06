Spectacol la Jurilovca, la inaugurarea portului turistic

Comunca Jurliovca este cea mai cunoscută localitate turistică din Delta Dunării. Acum are și un port turistic, de unde se ajunge la Gura Portiței.

Jurilovca e un fenomen rar întâlnit în România. Mai mult decât o localitate turistică, Jurilovca e mai ales o comunitate foarte bine închegată, care știe să se dezvolte armonios, prin eforturi comune. În fiecare an, vara e prilej de mare sărbătoare, iar din 2018 până acum, la festivalurile organizate aici au participat zeci de mii de oameni. La fel s-a întâmplat sâmbătă seară, pe 17 iunie, când comunitatea Jurilovca a inaugurat noul port care a fost construit de la zero de Primărie.

Ca de obicei, evenimentul a fost transformat într-un spectacol în toată regula. Cele mai aplaudate momente au fost spectacolul cu drone și focul de artificii de la final. Inaugurarea portului ultramodern a fost marcată printr-un eveniment inedit, cu muzică bună, mâncare din belșug, un târg de produse artizanale și show-uri speciale. Tradițiile din Jurilovca și gastronomia locală au fost foarte bine expuse pentru public, de către membrii comunității, care au contribuit la eveniment, fiecare cu tot ce a putut.

„Am fost doar meșteșugari și gastronomi locali, din Jurilovca. Ne-a fost foarte greu, dar a meritat efortul. Eu a trebuit să mă împart între standul Katiușa Design și scenă, pentru că am și cântat, am și vândut suveniruri și obiecte tradiționale pe care le facem la atelierul de creație, am și servit vizitatorii cu mâncare și prăjituri tradiționale. A fost un eveniment deosebit, pentru care noi toți am muncit, aici, foarte mult, dar a ieșit ceva superb și a meritat tot efortul”, spune Valentina, care a reprezentat standul Pensiunii Nufărul Alb și pe cel al atelierului de creație Katiușa Design, din Jurilovca. Valentina a avut și mai multe reprezentații pe scenă, fiind și una dintre interpretele muzicii tradiționale din comunitate.

De la Jurilovca se poate traversa Lacul Razim (Razelm), până la Gura Portiței, unde Dunărea se contopește cu marea. Cetățile Argamul și Enisala sunt foarte aproape de Jurilovca. O vacanță aici este ca o călătorie înapoi în timp sau într-o regiune atemporală, unde totul este natural, datorită păstrării tradițiilor și a spiritualității. Și satul Vișina, din comuna Jurilovca, este un punct de atracție în această zonă, mai ales după ce aici a fost amenajată o gospodărie țărănească tradițională, care reunește elemente specifice tuturor etniilor. Bianca Folescu, o constănțeancă îndrădostită de frumusețea Dobrogei, a reușit să transforme satul Vișina în loc de popas pentru cei care vor să guste din viața culturală a acestei zone și din praparatele culinare cu specific tradițional.

Festivalul Borșului Lipovenesc, devenit emblematic pentru Jurilovca, a fost reprogramat, anul acesta, pentru primele zile din luna septembrie. Evenimentul era organizat până acum în luna august, dar inaugurarea portului a fost un bun prilej pentru a avea o mare sărbătoare de vară, iar Borșul Lipovenesc va marca începutul toamnei. Acest festival a devenit preferatul turiștilor îndrăgostiți de Delta Dunării, pentru că borșul lipovenesc este autentic, e gătit de bucătari din Jurilovca, în ceaune imense, iar peste 200 de porții sunt oferite gratuit, de către organizatori. Oferta culinară este foarte vastă, dar vedeta rămâne borșul cu specific local, care face spectacol.