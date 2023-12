Târgul de Crăciun de la Oradea, gazdă pentru Orașul Faptelor Bune

Oradea le oferă locuitorilor, dar și turiștilor, unul dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa și concerte în aer liber, devenind pentru a patra oară Orașul Faptelor Bune.

Sursa foto: Amazing Visuals

În centrul municipiului Oradea, pe scena din Piața Unirii, se organizează, în perioada 16-22 decembrie, o serie de evenimente care completează frumusețea orașului și a Târgului de Crăciun. Vor încânta publicul 27 de artiști consacrați, într-un concept caritabil, denumit „Orașul Faptelor Bune”, un adevărat festival al bucuriei la care sunt invitați atât orădenii, cât și turiștii români și străini, Oradea fiind o destinație de city break de top.

„Pentru mulți oameni, acest sfârșit de an va fi un nou început de viață. Pentru că atunci când dăruiești, schimbi vieți. Atunci când faci parte din Orașul Faptelor Bune, ai parte de o minune,” spun organizatorii. Artiștii care vor cânta începând în perioada evenimentului sunt: Smiley, Loredana, The Motans, Andra, Guess Who, Andia, Alina Eremia, Spike, Mira, Irina Rimes, Andrei Bănuță, Alexia, Nicole Cherry, Cabron, Lora, Raluka, Juno, The Urs, AMI, Adi Istrate, Holly Molly, Misha Miller, Raresh, Zodier, DJ Project, Jo și Marios Fresh. Programul concertelor va fi anunțat începând de vineri, gradual pentru ziua următoare, pe platformele Radio Zu, deschiderea festivalului fiind pe 16 decembrie, la ora 14:00.

Oradea devine, astfel, una dintre cele mai bune alegeri pentru turiștii care vor să se bucure de atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă și de un târg de Crăciun cu toate ingredinetele care transformă o zi oarecare într-un prilej de bucurie. Pe lângă delicatesele care se pot savura la Târgul de Crăciun și concertele în aer liber, cei care ajung la Oradea pot face și o binemeritată cură de ape termale, la centrele SPA sau de tratament din oraș, dar și la cele de Băile Felix, care se află la o distanță de numai 10 km.

Hotelurile din Oradea și din împrejurimi au și oferte speciale pentru turiști, în această perioadă a sărbătorilor, când se așteaptă foarte mulți vizitatori. Cei care nu mai găsesc locuri de cazare disponibile în oraș au multe posibilități de cazare și la Băile Felix sau în localitățile din împrejurimi, unde sunt multe pensiuni cu servicii de bună calitate.