Zanzibar, noul refugiu al românilor, pe timp de iarnă

Plajele însorite din Zanzibar au fost luate cu asalt de turiștii români, încă din 2020. Dacă în pandemie nu erau restricții, iar cei care căutau un loc pentru a evada au găsit cel mai bun refugiu, arhipelagul a rămas acum cel mai bun loc pentru a transforma iarna în vară, la plajă, pe malul oceanului.

Sursa foto: Paralela 45

Zanzibar este un arhipelag din Oceanul Indian, situat lângă coasta de est a Africii. Insula principală poartă același nume - Zanzibar (Unguja) -, având suprafFața de 1.658 kilometri pătrați. În nord se află insula Pemba, cu suprafața de 984 de kilometri pătrați. Zanzibar este un teritoriu autonom, care aparține de Tanzania. Are capitala la Zanzibar City, ce include și orașul vechi, Stone Town.

La fel ca în ultimii doi ani, mulți români au ales plajele din Zanzibar pentru Revelion și acum. Cele mai multe cereri nu sunt pentru hotelurile ieftine, ci pentru cele de lux. La un hotel de cinci stele, precum Marijani Beach Resort And Spa, situat chiar pe insula Zanzibar, un pachet turistic pentru Revelion costă 2.775 de euro de persoană, pentru șapte nopți de cazare, în regim all inclusive. Pachetul mai conține bilete avion dus/intors, taxe de aeroport, transferuri și asistența turistică.

Un resort de patru stele, dar care aparține rețelei internaționale Hilton, Double Tree By Hilton (Nungwi), este puțin mai scump: de la 2.839 de euro de persoană, pentru șapte nopți de cazare, TOT all inclusive, cu bilete avion dus/intors, taxe de aeroport, transferuri și asistența turistică.

Cu peste 100 de euro mai mult costă același tip de pachet turistic la alt resort de patru stele, tot pe Insula Zanzibar, White Paradise Zanzibar (Pongwe). Prețurile diferă în funcție de confortul pe care îl asigură fiecare resort, cele mai căutate fiind camerele cu grădină proprie, cu ieșire la piscină sau la ocean. Pentru cei care nu s-au hotârât unde vor petrece de revelion, încă mai sunt oferte disponibile, la agențiile de turism.

Turism sezonier sau schimbare de domiciliu

Pe lângă turiștii care aleg cele mai luxoase locuri de cazare mai sunt și cei care caută oferte mai ieftine, dar pentru perioade foarte lungi. Unii români s-au gândit, în ultimii doi ani, să se mute în Zanzibar, după ce au petrecut acolo mai mult de trei luni pe an, mai ales iarna. „Am ajuns prima oară în decembrie 2020, pentru zece zile.

Agențiile de turism din România nici nu prea aveau oferte și a trebuit să se căutăm singuri transport și cazare, dar ne-am descurcat, chiar dacă nu am găsit zboruri charter. Apoi ne-am prelungit vacanța cu încă trei săptămâni, pentru că am găsit ceva foarte ieftin, pe plajă, pe malul oceanului, deci nu ne mai trebuia nimic. Ne-am întors în Zanzibar de trei ori anul trecut și de patru ori anul acesta. Chiar am vrea să ne cumpărăm o căsuță acolo și nu suntem singurii. Mai avem prieteni care vor să facă asta”, spune Bogdan, un antreprenor din județul Dâmbovița, care își va petrece și acest revelion tot în Zanzibar.

Exista o comunitate de români în Zanzibar și înainte de 2020, dar acum s-a mărit și s-ar putea extinde în continuare. „Pot să lucrez de acasă, iar anul acesta m-am gândit să-mi mut care pe plajă, în Zanzibar. Am făcut un calcul financiar și am ajuns la concluzia că dacă stau în lunile de iarnă pe plajă, mă costă aproape la fel ca în țară, mai ales după ce s-a scumpit energia. Internetul nu e foarte bun în Zanzibar, dar până acum m-am descurcat”, spune Izabela, o antreprenoare din București.

Românii au devenit „clienți de casă” în Zanzibar, din ianuarie 2021, când deja nu mai erau locuri de cazare disponibile pentru cei care fugeau din România. În februarie, anul trecut, manelistul Vali Vijelie a ajuns pe o plajă de pe insulă, unde s-a remarcat și cu un concert organizat „ad-hoc”, pe care mulți dintre „refugiații” români l-au criticat. Anul acesta, Zanzibar a rămas pe lista scurtă a preferințelor turiștilor români, iar tendința pare că se va păstra și în 2023.