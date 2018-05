1 Iunie, Ziua Copilului 2018. Toate evenimentele care au loc în București

Ziua Copilului 2018 Muzeul Naţional de Istorie, Teatrul Odeon, Opera Comică pentru Copii şi Muzeul Satului sunt doar câteva dintre instituţiile care au pregătit programe dedicate zilei de 1 iunie, copiii având posibilitatea să participe la concursuri, ateliere de creaţie sau să urmărească spectacole, în timp ce Asociaţia Adevăraţii VeloPrieteni îi invită pe micii biciclişti la o paradă pe bulevardul Unirii. Google sărbătorește Ziua Copilului cu un logo special.



Ziua Copilului 2018 *** Parada Micilor Biciclişti



Parada Micilor Biciclişti, organizată de Asociaţia Adevăraţii VeloPrieteni în parteneriat cu Reciclad'Or, va avea loc vineri, începând cu ora 10.00, în Piaţa Constituţiei - bulevardul Unirii.



Ziua Copilului 2018 Cu sprijinul partenerilor şi al voluntarilor din comunitatea bucureşteană de biciclişti, copiii participanţi vor învăţa care sunt regulile pe care trebuie să le respecte în timpul deplasării pe două roţi, cum să manevreze bicicleta printre obstacole şi, mai ales, cum să pedaleze în grup. Etapele parcurse vor fi bifate în Brevetul Micului Biciclist, pe care fiecare participant îl va avea în kit-ul de înscriere, alături de alte cadouri.



Copiii vor învăţa şi despre cât este de important să reciclezi pentru a proteja mediul înconjurător. Între orele 8,00 şi 15,00, traficul rutier va fi oprit pe bulevardul Unirii, între Piaţa Constituţiei şi Piaţa Unirii, reducând astfel emisiile de carbon.



Ziua Copilului 2018 Zonele de activităţi vor fi amplasate pe cele două sensuri ale bulevardului Unirii şi vor cuprinde: probe de abilităţi adaptate fiecărei categorii de vârstă (deplasarea printre jaloane din materiale reciclabile, respectarea indicatoarelor de circulaţie, jocuri pe bicicletă), plimbări în pluton cu respectarea regulilor de deplasare în grup ale bicicliştilor, zonă de relaxare creativă şi în siguranţă, cu însuşirea prin joc a regulilor de circulaţie specifice bicicliştilor; vânătoare de comori în echipe formate din copii şi persoane de peste 14 ani.



Ziua Copilului 2018 Feriţi de trafic, escortaţi de agenţi de circulaţie şi însoţiţi de cei dragi, la ora 12,30, biciclişti mici şi mari vor porni într-o adevărată paradă de veselie, culoare şi claxoane pe bulevardul Unirii, între Piaţa Constituţiei şi Piaţa Unirii, pe un traseu de 1,2 km.



Ziua Copilului 2018 Accesul este liber, însă pentru o mai bună organizare, înscrierea este obligatorie şi se face pe pagina evenimentului (https://bit.ly/2rb8lVS) sau în ziua evenimentului până la ora 11,15, la cortul organizatorilor amplasat la ceasul de pe bulevard, spre Piaţa Constituţiei, de unde se va ridica şi kitul de participare. Copiii sub 14 ani trebuie însoţiţi de cel puţin un adult (biciclist sau pieton) şi este recomandat să fie echipaţi cu cască de biciclist şi claxon pe bicicletă.



Toţi cei prezenţi vor participa la tombola de la finalul paradei şi vor putea câştiga unul din numeroasele premii: biciclete, toppere, seturi de badminton şi mingi de baschet sau fotbal.



Ziua Copilului 2018 *** Ziua Porţilor deschise la TVR şi debutul campaniei "Cartea care ne uneşte"



Oaspeţii care vor păşi pe poarta Televiziunii publice de 1 iunie sunt invitaţi să se alăture campaniei "Cartea care ne uneşte", prin care TVR îşi propune să colecteze cărţi în limba română pentru elevii din Republica Moldova. Proiectul va continua până în septembrie, astfel încât cărţile să ajungă la copiii de peste Prut la începutul anului şcolar.



Ziua Copilului 2018 Totodată, vizitatorii vor putea participa la o serie de spectacole şi momente distractive. Programul evenimentului poate fi consultat pe site-ul tvr.ro, în cadrul secţiunii dedicate, unde publicul poate opta pentru una sau mai multe dintre activităţile pregătite pentru această zi. La unele spectacole, din cauza spaţiului, locurile sunt limitate.



Ziua Copilului 2018 Gazde vor fi vedetele TVR. Vor fi prezenţi de asemenea: Gaşca Zurli, Leon Magdan-"Profesorul de Joacă", Magicianul Augustin, Alina Sorescu, Andreea Antonescu, The Humans, ansambluri folclorice, Dance Planet şi Armonia, actorii teatrelor Masca, Ion Creangă, Excelsior, Coquette, Nottara.



Ziua Copilului 2018 Copiii se vor putea întâlni cu sportivi celebri precum Ciprian Marica, Marius Niculae, Gabriel Torje, Daniel Niculae, Larisa Iordache, Marius Urzică, Mihai Covaliu, Ana Maria Brânză, Elizabeta Samara etc. Cei prezenţi vor asista la demonstraţii hipice şi canine, vor trăi emoţiile curselor de motociclete, ale meseriei de prezentator şi jurnalist TV sau ale experimentelor ştiinţifice de chimie şi biologie, vor asista la spectacole de teatru.



Ziua Copilului 2018 Un program inedit este pregătit pentru persoanele cu deficienţe de auz, care vor avea un ghid special alături de care vor putea vizita studiourile TV, regiile de emisie, vor participa la filmări etc., dar şi un spaţiu în Studioul Scoica, în care vor putea asculta, în limbajul semnelor, poveşti din literatura română şi universală, incluse în platforma digitală www.afostodata.net. Claudia Lungu este cea care dă viaţă poveştilor prin limbajul semnelor, ea însăşi având dizabilitate auditivă.



Ziua Copilului 2018 *** Ateliere educative şi de creaţie la Muzeului Naţional de Istorie a României



Pe 1 iunie, Muzeul Naţional de Istorie a României va fi deschis pentru vizitare conform orarului obişnuit (10,00 - 18,00), accesul fiind gratuit pentru copiii cu vârsta de până la 18 ani. În intervalul orar 10,00 - 13,00 se vor desfăşura ateliere educative şi de creaţie, la care participarea va fi, de asemenea, gratuită.



Copiii care vor alege să petreacă timpul la muzeu şi să participe la ateliere vor afla povestea renumitelor statuete din lut descoperite la Cernavodă - Gânditorul şi Femeie şezând -, simboluri ale civilizaţiei preistorice Hamangia. Concepute astfel încât să stimuleze curiozitatea, creativitatea şi imaginaţia micilor vizitatori, atelierele vor avea o parte teoretică, ce va conţine informaţii istorice, şi una practică, în care se vor realiza replici din carton ale statuetelor, precum şi un puzzle de podea cu imaginea acestora.



Ziua Copilului 2018 De asemenea, vor putea fi vizitate expoziţiile permanente Tezaurul Istoric, Lapidarium şi Copia Columnei lui Traian, precum şi cele temporare - "Ştefan cel Mare. Din istorie în veşnicie", "Basarabia - 100 de ani de la Unirea cu România", "Centenar. Republica Armenia. România - Marea Unire", "România în Marele Război", "Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz". În aceste două expoziţii dedicate participării României în Primul Război Mondial, vizitatorii de toate vârstele vor putea îmbrăca replici ale uniformelor purtate de Armata Română în prima conflagraţie mondială.



*** Instalaţie magică din oglinzi şi labirint alcătuit din totemuri luminoase la Teatrul Odeon



Ziua Copilului 2018 Copiii de toate vârstele sunt invitaţi să petreacă Ziua Copilului la Teatrul Odeon, care se va transforma într-un loc de joacă uriaş. O instalaţie magică formată dintr-o multitudine de oglinzi, un labirint alcătuit din totemuri luminoase, tocmai bune pentru un joc de-a v-aţi ascunselea, o mulţime de ateliere de lucru, instalaţii interactive şi multe alte surprize fac parte din program.



Ada Milea, Dorina Chiriac, Radu Bânzaru şi Alex Neagu vor aduce copiilor povestea lui Apolodor, pinguinul călător, care voia să ajungă la fraţii lui din Labrador. Ziua Copilului @ Teatrul Odeon prilejuieşte şi lansarea unei secţiuni noi, dedicată copiilor, în aplicaţia Culturesc 100 (disponibilă gratuit în Google Play), în care părinţii vor putea găsi recomandări despre cele mai bune spectacole de teatru, filme, festivaluri, evenimente cu caracter ştiinţific, ateliere şi workshopuri, cărţi, toate pentru copii.



Ziua Copilului 2018 *** "Flautul fermecat" şi "Albă ca zăpada" la Opera Naţională Bucureşti



Ziua Copilului 2018 La Opera Naţională Bucureşti, pe 1 iunie, de la ora 11,00, va avea loc spectacolul "Flautul fermecat" de Wolfgang Amadeus Mozart, în regia Andei Tăbăcaru, iar de la ora 17,00, pe scena mare va avea loc reprezentaţia baletului "Albă ca zăpada şi cei şapte pitici", pe muzica lui Cornel Trăilescu.



Realizatorii spectacolului " Flautul fermecat" de Wolfgang Amadeus Mozart, respectiv - Anda Tăbăcaru regie, Smaranda Morgovan conducere muzicală, Adriana Urmuzescu scenografie - invită micii spectatori într-un univers plin de culoare.



*** Festivalul Opera Copiilor



Ziua Copilului 2018 Spectacole de teatru, activităţi şi surprize fac parte din programul celei de-a patra ediţii a Festivalului Opera Copiilor (FOC), eveniment realizat de Primăria Capitalei prin Opera Comică pentru Copii (OCC).



Musicalul "Sunetul Muzicii", în regia şi coregrafia lui Răzvan Mazilu, va avea premiera la Opera Comică pentru Copii pe 1 iunie. Celebrul musical, de Richard Rodgers şi Oscar Hammerstein, va avea câte două reprezentaţii pe zi, în perioada 1-3 iunie, pe scena Sălii Mari a OCC, de la 11,00 şi 17,00.



Ziua Copilului 2018 Pe 1 iunie, cei mici vor putea vedea spectacolele "Cu Nino în Europa", în Salonul Mozart, "Eliza, micuţa florăreasă", în Sala UnderGrant, şi Gala Şcolilor de Balet, de la ora 20,00, în Amfiteatru. Pe 2 iunie sunt programate spectacolele "Viaţa lui Mozart", în Salonul Mozart, "Mirandolina", în Sala UnderGrant şi Gala Cantus Mundi, de la ora 20,00, pe Scena Mare din Amfiteatru. Ultima zi a festivalului aduce pe scenele Operei Comice alte spectacole: basmul simfonic "Petrică şi Lupul", în Salonul Mozart, "Fata babei şi Fata moşului", în Sala UnderGrant.



Ziua Copilului 2018 Cea de-a şasea ediţie FOC se va încheia cu Gala Operei Comice pentru Copii - Muzica Desenelor Animate, care va începe la ora 20,00 în Amfiteatru, unde invitaţi de onoare vor fi Paula Seling şi Orchestra Camerata Regală, dirijor Andrei Tudor.



Pe parcursul întregului festival, vizitatorii se vor putea bucura de activităţi cu intrarea liberă: jocuri, concursuri şi campionate de oratorie, de şah, Kendama, Quoridor sau King Domino, ateliere de pictură şi desen. Cei mici se vor putea distra în voie la piscina cu bile şi la Aventura Park, cu o tiroliană de 50 de metri, perete de escaladă, patru tobogane gonflabile şi un balon cu aer cald. Bucureştenii sunt invitaţi să viziteze cele două expoziţii interactive cu acvarii cu peşti exotici şi cu fluturi vii, cea din urmă fiind amplasată pe acoperişul clădirii. Odată ajunşi aici, vizitatorii vor putea să privească cerul şi stelele cu ajutorul telescoapelor profesionale amplasate cu această ocazie pe acoperişul Operei Comice pentru Copii.



Ziua Copilului 2018 În cadrul FOC va fi deschis şi un târg educaţional, cu peste 50 de expozanţi, iar în fiecare zi copiii vor putea asculta poveşti citite de artişti renumiţi, printre care soprana Felicia Filip, campioana olimpică, mondială şi europeană la spadă Loredana Dinu şi dirijorul Corului Naţional de Cameră "Madrigal-Marin Constantin", Anna Ungureanu.



*** De-a buşilea prin Muzeul Satului



Ziua Copilului 2018 Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" organizează în perioada 1-3 iunie o serie de evenimente dedicate celor mici, dar şi celor mari. Programul va debuta pe 1 iunie, la ora 10,00, cu premierea copiilor participanţi la concursul şi expoziţia de artă "Satul în inima copiilor de la oraş" şi va continua cu concertul "Primăvară tot în floare!", susţinut de corul "Cantus" al Liceului de Arte "Victor Giuleanu" din Râmnicu-Vâlcea, grup coordonat de profesorul Marian Stroe.



Ziua Copilului 2018 În aceeaşi zi va avea loc o nouă ediţie a îndrăgitului concurs cu premii "De-a buşilea prin Muzeul Satului". Acesta se va desfăşura pe Pajiştea Moişeni, în apropierea intrării principale în muzeu. Înscrierile vor începe de la ora 10,00. Micuţii vor trebui să parcurgă o distanţă de cinci metri şi concursul va avea loc în etape, cu câte cinci bebeluşi pentru fiecare repriză. Câştigătorul este cel care atinge cel mai repede linia de sosire, iar câştigătorul final se stabileşte după încheierea tuturor reprizelor conform timpului de parcurgere al distanţei.



Ziua Copilului 2018 Totodată, pe parcursul celor trei zile de eveniment vor fi ateliere de desen, modelaj în lut şi păpuşi, "Târgul copiilor" - târg de jucării, carte pentru copii şi dulciuri de sezon, precum şi expoziţia fotografei Cristina Nichituş Roncea, "Chipuri de copii în Ţara Minunilor".



*** Acces gratuit pentru copii la Muzeul Naţional Cotroceni



Ziua Copilului 2018 Muzeul Naţional Cotroceni îi invită pe cei mici şi pe părinţi să petreacă ziua de 1 iunie într-un loc încărcat de istorie, iar copiii sub 14 ani vor beneficia de acces gratuit.



În cadrul turului clasic, copiii, însoţiţi de părinţi, pot vizita saloanele oficiale ale Palatului şi apartamentele familiei regale.



De asemenea, în cadrul turului expoziţional pot fi admirate expoziţia temporară "Aici-Acolo. Estetica eternului acum - un secol de artă românească", expoziţia permanentă "Biserica Mănăstirii Cotroceni, Istorie, Spiritualitate şi Artă", situată în pivniţa Muzeului Naţional Cotroceni, alcătuită din piese din patrimoniul recuperat aparţinând lăcaşului ctitorit de domnitorul Şerban Cantacuzino şi expoziţia "Biserica Cotroceni", aflată în curtea interioară a Palatului Cotroceni.



Ziua Copilului 2018 Programul de vizitare va fi de la ora 9,30 până la ora 16,30 (ora de intrare a ultimului grup de vizitatori).



Vizitarea Muzeului Naţional Cotroceni se face doar cu programare telefonică la numărul 021-317.31.07 sau online, accesând pagina www.muzeulcotroceni.ro. Adulţii au obligaţia să prezinte actul de identitate în original (C.I. sau paşaport) la intrarea în muzeu.



*** Ziua copiilor sărbătorită de MApN



Ziua Copilului 2018 Vineri, între orele 10,00 şi 14,00, Muzeul Militar Naţional "Ferdinand I" va găzdui manifestarea dedicată Zilei copilului intitulată "Copii, Tradiţie, Istorie Militară". Asociaţiile de copii şi tineret vor participa la activităţi cu caracter educativ şi sportiv, întreceri şi jocuri dedicate micilor cercetaşi. Cu acest prilej, va fi inaugurată mini-expoziţia temporară "Exponatul lunii", unde vor fi prezentate obiecte legate de istoria mişcării de cercetaşi din România.



De asemenea, joi, începând cu ora 10,00, pentru copiii personalului armatei decedat sau rănit în urma participării la acţiuni militare în teatrele de operaţii sau acţiuni militare interne, va avea loc evenimentul "Mândru de părinţii mei", la Divertiland Playland, din Capitală. Copiii se vor putea distra în cadrul atracţiilor parcului, pe pârtia de schi, derdeluş, pista de karting, pe peretele de escalade, vor putea participa la curse cu obstacole, bungee dome, jocuri gonflabile sau în cadrul piscinei cu bile, vor putea juca air hockey şi ping pong.