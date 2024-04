Craterul din Slănic Prahova s-a extins. Strada surpată riscă să prăbușească mai multe clădiri, inclusiv o grădiniţă

Craterul din Slănic Prahova s-a extins, iar strada surpată riscă să prăbușească inclusiv o grădiniță, unde s-au produs deja fisuri în pereți.

Între timp, peste 40 de locatari din trei blocuri au fost evacuați, iar perimetrul de siguranță a fost extins.

Nu mai e permis nici măcar traficul pietonal. Experții trimiși din Capitală n-au stabilit deocamdată cauza preliminară, dar nu este exclus ca surparea să fie provocată de un curs de apă, pentru că nivelul unui lac din zonă a scăzut inexplicabil cu 2-3 metri în doar câteva săptămâni.

Terenul în zona afectată de surpare s-a tasat cu încă 20 de centimetri

Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri că drumul care s-a surpat în Slănic Prahova a fost construit peste o mină.



"S-a făcut un drum peste o mină. Ce vreţi să fac? Să ştiu unde s-au făcut drumurile peste mine? Acolo s-au dat nişte autorizaţii când s-au făcut acele drumuri, sunt anumite istorii.

În schimb, am văzut reacţia statului român şi a situaţiilor de urgenţă care au intervenit imediat. Am văzut cum a intervenit prefectura, s-au mutat 42 de familii, s-au găsit soluţii. Aia am văzut", a spus Marcel Ciolacu la Palatul Parlamentului, întrebat ce părere are despre situaţia de la Slănic Prahova, unde o stradă s-a surpat.

Adâncimea craterului are circa doi metri

Vă amintim că o stradă din oraşul prahovean Slănic s-a prăbuşit, joi dimineaţă, pe o suprafaţă de peste 60 de metri pătraţi, adâncimea craterului având circa doi metri, astfel că autorităţile au decis evacuarea localnicilor din zonă.

În GALERIA FOTO de mai jos puteţi urmări mai multe imagini cu drumul care s-a surpat în Slănic Prahova:

Terenul în zona afectată de surpare din Slănic Prahova s-a tasat cu încă 20 de centimetri, în urma măsurătorilor efectuate vineri dimineaţa, de personalul specializat, contractat de Primăria Slănic, informează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).



"Menţionăm că până la acest moment, 42 de persoane au fost evacuate din imobilele aflate în proximitate, iar prin grija administraţiei publice locale, două familii au fost adăpostite la operatorii economici de pe raza localităţii", arată sursa citată.