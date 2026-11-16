300 de milioane de lei de la Finanțe pentru încălzirea orașelor la iarnă. Nazare: Nicio familie să nu se teamă că rămâne fără căldură

300 de milioane de lei de la Finanțe pentru încălzirea orașelor la iarnă. Foto: Getty Images

Autorităţile publice locale pot solicita, până la 31 decembrie 2026, împrumuturi de la Ministerul Finanţelor (MF), în limita unui plafon total de 300 de milioane de lei, pentru asigurarea energiei termice în sezonul rece 2026-2027, după aprobarea şi publicarea normelor metodologice privind acordarea acestora, a anunţat luni instituţia, preluată de Agerpres.

Potrivit unui comunicat, Ministerul Finanţelor a aprobat Ordinul nr. 1.540/2026 pentru aplicarea mecanismului de acordare a împrumuturilor către unităţile administrativ-teritoriale, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2026. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 942 din 11 noiembrie 2026.

Împrumuturile, acordate din venituri din privatizare, pot fi utilizate pentru finanţarea producerii, transportului, distribuţiei şi furnizării agentului termic, pentru plata facturilor restante şi pentru acoperirea pierderilor induse ale sistemelor centralizate de termoficare.

"Anul acesta am sprijinit autorităţile publice locale cu fiecare instrument pe care îl are Ministerul Finanţelor. Am deblocat 2 miliarde de lei prin mecanismul de compensare a plăţilor restante, am dat primăriilor dreptul să îşi folosească excedentul pentru protecţia copilului, pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru vârstnici şi vom face demersuri ca autorităţile să aibă resursele necesare ca proiectele PNRR care au fost începute să fie şi terminate. Acum punem 300 de milioane de lei la dispoziţia oraşelor cu sistem centralizat de termoficare,

pentru ca nicio familie să nu intre în iarnă cu teama că rămâne fără căldură. Banii sunt în Trezorerie, normele sunt publicate, procedura este simplă şi exclusiv electronică, iar sumele ajung în conturile primăriilor în cel mult şapte zile lucrătoare de la semnarea convenţiei. Le cer primarilor să nu aştepte ultima zi: iarna nu ţine cont de calendarul administrativ. Ministerul Finanţelor şi-a îndeplinit atribuţiile la timp. Acum fiecare leu trebuie să ajungă acolo unde contează - în căldura din casele oamenilor", a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Care e valoarea maximă a împrumuturilor

Conform mecanismului aprobat, valoarea maximă a unui împrumut este de 75 de milioane de lei pentru unităţile administrativ-teritoriale în care serviciul de termoficare deserveşte cel puţin 80.001 locuinţe şi de 25 de milioane de lei pentru cele cu cel mult 80.000 de locuinţe.

Împrumuturile vor fi acordate pe o perioadă de până la zece ani, cu o perioadă de graţie de 12 luni pentru rambursarea principalului şi cu posibilitatea rambursării anticipate, parţiale sau integrale. Dobânda va fi fixă pe întreaga durată a împrumutului şi va fi calculată în funcţie de ROBOR la trei luni, la care se adaugă o marjă cuprinsă între unu şi două puncte procentuale, în funcţie de scadenţă.

Ministerul Finanţelor precizează că aceste împrumuturi sunt exceptate de la limita de îndatorare prevăzută de Legea finanţelor publice locale şi de la plafoanele de contractare şi tragere, fiind necesare avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale şi lipsa restanţelor la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.

Solicitările pot fi depuse exclusiv electronic, până la 31 decembrie 2026 inclusiv, la adresa [email protected], iar documentele trebuie semnate electronic de ordonatorul principal de credite.

Comisia de autorizare a împrumuturilor locale va analiza cererile în ordinea înregistrării, iar Ministerul Finanţelor va transmite convenţia de împrumut în cel mult cinci zile lucrătoare de la hotărârea Comisiei. Sumele aprobate vor fi virate în maximum şapte zile lucrătoare de la semnarea convenţiei de ambele părţi.

Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2026, adoptată de Guvern la 30 octombrie, permite, de asemenea, autorităţilor locale să garanteze, până la 31 martie 2027, împrumuturile contractate de operatorii de termoficare din subordine pentru achiziţia de combustibil şi să contracteze direct, până la 31 decembrie 2026, împrumuturi de la instituţii de credit în acelaşi scop, cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat.