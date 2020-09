5 avantaje majore ale unui sistem de servit cafea LavAzza capsule!

Cu toate acestea, in urma cu 500 de ani, cafeaua a fost interzisa in lumea musulmana si nu numai, din varii motive, fie religioase, fie economice.

In prezent, cafeaua si-a recapatat statutul de „bautura-minune”, fiind consumata de oameni de pe intreg globul. Desigur, la aceasta raspandire au „pus umarul” si numeroase companii cu traditie, precum LavAzza, illy sau Julius Meinl. Astfel, acum putem beneficia de o cafea de calitate in mai multe forme, de la espresso-uri micute sau cappuccino-uri catifelate pana la cafea LavAzza capsule!

Acest sistem inovator de capsule aduce mai multe avantaje consumatorilor, motiv pentru care vanzarile cafelei sub aceasta forma au crescut de la an la an. Descopera in continuare beneficiile!

1. Vei avea parte de cafea mereu proaspata

Cei care iubesc cu adevarat cafeaua cunosc aroma inconfundabila a unei pungi proaspat deschise. Cu toate acestea, aroma se poate pierde dupa cateva zile. In cazul unui sistem de cafea LavAzza capsule, insa, aroma va fi mereu proaspata, deoarece fiecare doza este ambalata individual. Mai mult, acestea rezista perfect in timp, astfel ca te poti “aproviziona” cu capsule din cafeaua ta preferata!

2. Poate fi folosit de catre oricine

Nu ai nevoie de experienta pentru a pregati cafeaua perfecta! Cele mai multe espressoare care functioneaza cu cafea LavAzza capsule sunt automate, astfel ca doar va trebui sa le alimentezi din cand in cand cu apa sau cu lapte, la unele modele! Astfel, ai parte de calitate constanta, in fiecare zi, fara a necesita pregatiri speciale!

3. Sistemul este foarte curat si usor de intretinut

Poti uita de murdarie, de resturi de zat, de filtre de hartie sau altele asemenea! Sistemul de cafea este atat usor de folosit, cat si de intretinut. Tot ce trebuie sa faci este sa elimini capsula folosita anterior, pentru a o inlocui cu o alta noua, iar, din cand in cand, sa alimentezi cu apa rezervorul!

4. Poti alege dintr-o gama variata de sortimente

Indiferent care este sortimentul tau preferat de cafea LavAzza capsule, exista pe piata nenumarate arome din care poti alege! Mai mult, in functie de espressor, poti prepara direct macchiato-uri sau cappuccino-uri cu un gust care te va trimite la vacanta petrecuta pe aleile si stradutele ascunse ale Italiei!

5. Te bucuri de oferte de nerefuzat

Atunci cand iti doresti sa te bucuri de cafea LavAzza capsule, este important sa alegi un furnizor de incredere, cum este H2On. Astfel, vei avea parte de un pachet larg de produse si servicii premium, insotite de oferte de nerefuzat.

Pe langa gama variata de sortimente de cafea LavAzza capsule, aici gasesti aparatele de care ai nevoie pentru a savura cea mai buna cafea. Ai posibilitatea de a opta pentru achizitionarea unui espressor LavAzza original sau pentru obtinerea acestuia in custodie.

Pentru ultima varianta, trebuie doar sa comanzi lunar cel putin 2 cutii de LavAzza si vei fi scutit de pretul de achizitie al espressorului pe care il utilizezi. Spre deosebire de alte servicii clasice de inchiriere a aparatelor de cafea, H2On iti permite sa intrerupi contractul oricand, fara alte costuri suplimentare.

Insa acestea nu sunt singurele avantaje de care te bucuri cand alegi sa apelezi la H2On! Fondata de Nathaniel Geana, compania care ofera servicii de livrare apa, cafea si suc natural poarta certificarea iTQi (International Taste and Quality Institute), un etalon care garanteaza calitatea serviciilor oferite.

Alege experienta H2On si vei avea parte de livrare gratuita, in aceeasi zi in care ai efectuat comanda. Astfel, vei putea consuma apa, cafea si sucuri naturale oricand doresti, oriunde doresti!