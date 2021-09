50 de militari români vor pleca să înfrunte ISIS și Al-Qaida. Radu Tudor: ”România are un cetățean răpit”

”Este cel mai bun exemplu în care două state membre NATO își concentrează forțele pentru a elimina o amenințare de acolo de unde pornește, pentru a nu veni peste noi, pentru a nu avea evenimente și atentate pe care, evident, nu ni le dorim pe teritoriul Europei.

A doua chestiune este legată de experiența excepțională pe care forțele pentru operații speciale din România o au. În Afganistan, s-au remarcat prin misiunile executate profesionist, toți aliații noștri au remarcat buna pregătire a noastră și, în mod evident, ei sunt căutați atunci când se planifică astfel de misiuni anti-teroriste. (...) Noi reușim de fiecare dată să acceptăm astfel de misiuni. Ele ne îmbogățesc expertiza și experiența profesională.

Radu Tudor: ”Zona este extrem de complicată”

A treia chestiune este că, săptămâna trecută, președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat eliminarea liderului Al-Qaida din Sahel. Această operațiune de mare succes pentru militarii francezi, pentru Serviciile Militare Franceze, deschide o nouă oportunitate, aceea de a putea depista eventualele victime ale organizației teroriste Al-Qaida în Sahel.

Din păcate, și România are un cetățean răpit. Este vorba de Iulian Gherguț și presupunem că executând aceste misiuni comune anti-teroriste am putea să salvăm câteva vieți. Avem foarte puține informații, zona este extrem de complicată și, printr-un efort comun aliat româno-francez, am putea să salvăm niște oameni, dacă liderul organizației teroriste a fost lichidat”, a spus Radu Tudor la Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal