7 ani de lacrimi și revoltă. Familia Aurei Ion, purtată pe drumuri, după accidentul aviatic din Apuseni

Procurorii cer o nouă expertiză medico-legală, după 7 ani jumate de la tragedie, care să stabilească de ce a murit Aura Ion, tânăra doctoriță de doar 27 de ani.

Prima expertiză a arătat că aceasta ar fi murit de frig, în zăpadă, după ce s-a prăbușit avionul pilotat de Adrian Iovan.

Pe data de 20 ianuarie 2014, pilotul Adrian Iovan şi studenta Aurelia Ion mureau în munţii Apuseni. Un avion de mici dimensiuni se prăbuşea la o înălţime de 1.400 de metri după o aterizare forţată.

Aproape şapte ore au durat căutările, timp în care autorităţile s-au bâlbâit pe o rază de 15 kilometri pătraţi.

Localnicii au fost şi cei care i-au găsit pe salvatori. Din cei şase pasageri, doar patru mai erau în viaţă.

Până la venirea salvatorilor rătăciţi, localnicii au făcut un foc şi au acoperit cu pături victimele.

Au pierdut doi oameni. Un pilot dedicat şi un viitor medic. Adrian Iovan şi Aura Ion.

Sora Aurei Ion: Ni se blochează accesul la dosar

Mariana Ciucă, sora Aurei Ion, a fost invitată la Antena 3 pentru a vorbi despre calvarul prin care trece toată familia tinerei, chair și la 7 ani și jumătate după producerea tragediei din Apuseni.

”Pentru noi, pentru toată familia, pare foarte puțin, în sensul de trauma pe care am trăit-o și felul în care ne simțim în acest moment. Suntem în același loc, în aceeași situație”, a spus sora Aurei Ion.

”Dacă vorbim despre faptul că s-a clasat o parte din dosar acum câțiva ani, vreau să spun că de atunci batem pasul pe loc cu ceea ce a rămas în picioare și ceea ce trebuia să fie anchetat, pentru că probele sunt la dosar, nu mai avem nevoie de expertize.

Ceea ce se întâmplă este că avem de a face încă o dată și încă o dată, în primul rând, cu schimbări de procurori - suntem la al 7-lea sau al 8-lea dacă nu mai mult - în al doilea rând, cu tot felul de decizii de a reanaliza, de a reinvestiga anumite aspecte care deja sunt foarte clare la dosar și, în același timp, cu refuzul de a vorbi cu noi. Refuzul de a ne acorda accesul la informații.

Avem un dosar adresat împotriva Școlii Superioare de Aviație. Până anul acesta, nu am avut acces la dosar. De câțiva ani încercăm să avem acces, în condițiile în care noi am deschis acel dosar. Noi am depus acea plângere pe partea de fals în acte și de faptul că aeronava nu era, din punct de vedere tehnic, nu trebuia să zboare, nu trebuia să părăsească hambarul.

Vorbim despre această investigație, această anchetă în curs de urmărire penală împotriva unui angajat ROMATSA, care, la fel, din 2018, stă pe loc. Se fac tot felul de audieri fără sens. Iar acum nu putem să avem acces nici măcar la procurori să îi întrebăm ce se întâmplă. Vreau să îl privesc pe domnul procuror în ochi și să îl întreb ce se întâmplă. Nu au vrut să vorbească cu mine. Am făcut nenumărate cereri din ianuarie până acum să intru la dânșii să vorbim. Au refuzat acest lucru”, a dezvăluit Mariana Ciucă, sora Aurei Ion, la Antena 3.

