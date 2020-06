A 12-a zi de proteste în SUA: Demonstrații paşnice, cu muzică şi dans, în majoritatea oraşelor

Au fost demonstraţii în Washington D.C., New York, Philadelphia, Chicago, Minneapolis, Atlanta, San Francisco, Los Angeles şi Seattle. Tot sâmbătă, în multe ţări din lume au avut loc manifestaţii de solidaritate - în Australia, unde oamenii reclamă felul în care sunt tratate comunităţile indigene, în Franţa, Marea Britanie, Germania şi Spania, relatează News.ro.

În Washington D.C., zeci de mii de oameni au mărşăluit în cea mai mare demonstraţie care a avut loc în oraş până acum. Forţele de securitate au blocat accesul spre Casa Albă. Cu pancarte înscripţionate „Black Lives Matter”, protestatarii s-au adunat la Capitoliu, Lincoln Memorial şi în apropierea parcului Lafayette, de lângă Casa Albe, în recent numita Black Lives Matter Plaza.

Primarul din Minneapolis, Jacob Frey, a fost huiduit de protestatari după ce a spus că nu susţine solicitarea lor de a nu mai finanţa poliţia din oraş. Protestatarii îşi doresc ca, în loc să fie finanţat departamentul de poliţie, o bună parte din bugetul oraşului să fie investit în comunităţi, în special în cele marginalizate.

Jacob Frey, Minneapolis Mayor, getting booed out of a protest for not vowing to defund the police. #GeorgeLloyd #JacobFrey #DefundPolice #minneapolis #BlackLivesMattters #minnesota pic.twitter.com/zggLSpflY6