A fost pornită centrala de la Mintia, de la care se așteaptă 1.100 MW în Sistemul Energetic Național

Centrala pe gaz de la Mintia. Sursă foto: Ilie Bolojan via Facebook

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, joi, pornirea centralei pe gaz de la Mintia. Potrivit lui Bolojan, operațiunea s-a făcut pentru teste iar, în curând, acest obiectiv va livra energie în sistemul național.

"Astăzi, la Mintia, a avut loc prima aprindere a turbinei pe gaz nr. 1 din noua centrală. Este o etapă tehnică importantă pentru una dintre cele mai importante investiții energetice ale României din ultimii ani.

În iunie, când am fost pe șantier, proiectul era realizat în proporție de peste 80%. De atunci, lucrările au avansat pas cu pas: pe 15 iunie au fost puse sub tensiune instalațiile prin care turbina se racordează la rețea, iar astăzi turbina a funcționat pentru prima dată pe gaz natural.

Bolojan: În energie, investițiile își arată rezultatele în timp

Urmează finalizarea testelor, sincronizarea cu rețeaua și primii megawați livrați în Sistemul Energetic Național. Cele două turbine pe gaz vor avea împreună aproximativ 1.100 MW. După finalizarea ciclului combinat, centrala va avea o capacitate instalată de circa 1.700 MW, printr-o investiție privată de peste 1,2 miliarde de euro, pe locul fostei termocentrale pe cărbune.

Pentru România, asta înseamnă mai multă energie produsă în țară, mai puține importuri și o capacitate mai bună de a acoperi consumul în perioadele dificile, mai ales seara și iarna. De anul viitor, împreună cu centrala de la Iernut, aceste capacități noi pe gaz vor întări siguranța sistemului energetic.

Mulțumesc echipelor investitorului și autorităților care au contribuit la avansarea proiectului. Este esențial ca toate instituțiile să colaboreze în continuare, astfel încât testele și etapele următoare să fie realizate fără întârzieri suplimentare.

În energie, investițiile își arată rezultatele în timp. România are nevoie de capacități noi de producție, de infrastructură modernă și de proiecte duse până la capăt. Fiecare etapă finalizată la Mintia este un pas în această direcție", a scris Bolojan pe Facebook.