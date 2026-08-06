Centrala pe gaze de la Mintia, cea mai mare din UE, începe să producă energie. Cu cât s-ar putea reduce prețul mediu

Centrala de la Mintia este considerată un proiect strategic. Foto: Agerpres

Fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, joi, că cea mai mare centrală pe gaze din Uniunea Europeană, cea de la Mintia, a început să producă energie. „Într-un scenariu normal de funcționare, Mintia va aduce o reducere de până la 10% a prețului mediu, mai puține importuri scumpe și mai puține vârfuri extreme de preț”, a transmis el. Centrala de la Mintia (1.700 MW) este unul dintre cele mai importante proiecte din acest segment și este privită ca un pilon major de flexibilitate și securitate a rețelei pe termen mediu.

„Mintia începe să producă energie. Un proiect strategic pe care l-am urmărit pas cu pas, de la începutul mandatului, ajunge astăzi la rezultate concrete. Noua centrală pe gaze de la Mintia, cea mai mare centrală de acest tip din Uniunea Europeană, a fost înregistrată oficial ca producător de energie.

Mintia va conta mai ales seara, iarna și în orele de vârf, atunci când energia solară dispare, producția hidro este limitată, iar România este obligată să importe energie la prețuri foarte mari. Noua centrală va reduce presiunea asupra Sistemului Energetic Național și riscul de a cumpăra cel mai scump când avem cea mai mare nevoie de energie, exact situația în care ne aflăm în aceste zile”, a scris Bogdan Ivan, pe Facebook.

Ivan subliniază că, într-un scenariu normal de funcționare, „Mintia va aduce o reducere de până la 10% a prețului mediu, mai puține importuri scumpe și mai puține vârfuri extreme de preț”.

„Pe piața spot de energie, prețul este stabilit, în multe intervale, de cea mai scumpă sursă necesară pentru acoperirea consumului. Atunci când ultimul megawatt vine dintr-un import scump sau dintr-o centrală veche și ineficientă, întregul preț al pieței crește. Mintia va înlocui tocmai acea energie scumpă și va coborî prețul de închidere al pieței.

Într-un scenariu normal de funcționare, Mintia va aduce o reducere de până la 10% a prețului mediu, mai puține importuri scumpe și mai puține vârfuri extreme de preț”, a mai transmis el.

Astfel, „până la finalul acestui an, aproximativ 1.100 MW deja finalizați vor putea intra în producție comercială”.

„În mandatul meu la Ministerul Energiei, Mintia a fost un proiect prioritar pentru securitatea energetică a României. Am fost pe șantier, am discutat direct cu investitorii și am urmărit îndeaproape fiecare etapă a proiectului. De asemenea, am lucrat la simplificarea legislației pentru ca marile proiecte energetice să nu mai fie întârziate ani întregi de autorizații și birocrație.

Rezultatul: până la finalul acestui an, aproximativ 1.100 MW deja finalizați vor putea intra în producție comercială. La capacitate maximă, centrala va ajunge la aproximativ 1.700 MW, energie produsă în România, pentru România.

Aceasta a fost ținta pe care am stabilit-o din prima zi la Ministerul Energiei: mai multă producție românească, mai puține importuri și prețuri mai mici pentru oameni și companii”, a mai scris Ivan.

Centrala de la Mintia este considerată un proiect strategic, în contextul întârzierilor la proiectele de infrastructură energetică, precum cele de la Isalnița și Turceni, și al angajamentelor României prin PNRR de a închide treptat facilitățile pe cărbune.

România și-a asumat, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) renunțarea treptată la centralele pe cărbune până la sfârșitul anului 2025 și începutul lui 2026. Pe fondul întârzierilor în proiectele noi, guvernul a negociat prelungirea funcționării unor centrale pe cărbune până în 2026 și chiar 2029.

Alte proiecte pe gaz, la Ișalnița și Turceni, prevăzute să înlocuiască capacități pe cărbune, au avut licitări fără ofertanți și întârzieri mari în contractare, ceea ce a dus la probleme în implementare.