Organizația Mondială de Meteorogie anunță valuri de căldură extremă pe toată Planeta, până în noiembrie

Valuri de caniculă și recorduri de temperatură pe aproape tot Globul, în următoarele 3 luni. Sursa foto: captură Organizația Meteorologică Mondială

Organizația Meteorologică Mondială a anunţat, marţi, că pentru perioada august - octombrie 2026 sunt prognozate valuri de căldură extremă și recorduri de temperatură pe tot Globul. Conform hărţii prezentate de specialişti, canicula ar urma să pună stăpânire pe aproape toate regiunile de pe Pământ. Meteorologii avertizează că El Niño va fi și mai dur până în octombrie, iar apa oceanelor va atinge, de asemenea, temperaturi record.

Organizația Meteorologică Mondială anunţă temperaturi cu mult peste normal perioadei în următoarele 3 luni. Va fi Cod Roşu pe aproape tot globul, după cum indică şi harta experţilor.

Expect above-normal temperatures in the next 3 months.

? indicates likelihood of above-normal surface air temperature in the region; ⚪️ for near-normal; ? for below-normal. Deeper shades reflect higher probability, not temperature intensity.https://t.co/qXWyiuhEvC pic.twitter.com/O9ae9Rx75A — World Meteorological Organization (@WMO) August 4, 2026

Avertisment în privinţa fenomenului El Niño

El Niño continuă să se intensifice constant, iar specialiștii se așteaptă ca acesta să domine modelele climatice globale în sezonul august-octombrie 2026, crescând probabilitatea unor temperaturi peste normal în mare parte a lumii și determinând schimbări semnificative în modelele de precipitații, avertizează vineri Organizația Meteorologică Mondială (OMM).

Prognozele de ansamblu multi-model de la principalele centre indică faptul că anomaliile medii sezoniere ale temperaturii suprafeței mării se așteaptă să depășească 2,9°C în regiunile cheie de monitorizare.

„El Niño nu este doar la ușa noastră – este în interiorul casei și accelerează încălzirea. Și acesta este doar un act de încălzire. El Niño se intensifică – adăugând combustibil unei planete deja în flăcări, cu cupole de căldură toride, incendii apocaliptice și mări fierbinți record.

Combustibilii fosili alimentează flăcările acestei crize. Expansiunea trebuie să se oprească. Mai mult cărbune, petrol și gaze vor duce la un viitor mai inflamabil. Dacă nu acționăm – pentru a proteja oamenii și a aborda cauza principală a crizei – pericolele vor deveni și mai mortale. Actul de încălzire s-a încheiat. Nu ne putem permite să așteptăm evenimentul principal”, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres.

Actualizarea climatică sezonieră globală completează actualizarea completă El Niño/La Niña a OMM (următoarea publicare va fi la începutul lunii septembrie). Aceasta oferă o evaluare mai amplă a condițiilor climatice sezoniere prin încorporarea influenței mai multor factori climatici, inclusiv condițiile dipolului din Oceanul Indian și ale Oceanului Atlantic, pe lângă El Niño.

Perspectivele privind precipitațiile din august-octombrie 2026 prezintă modele ale unui eveniment El Niño clasic, puternic. Se așteaptă condiții mai umede decât în ​​mod normal în Cornul Africii; părți din Asia Centrală; Europa de Sud; vestul Americii de Nord (la sud de 45°N); și sud-estul Americii de Sud. În schimb, condiții mai uscate decât în ​​mod normal sunt mai probabile în subcontinentul indian; sudul și estul Australiei; sudul Americii Centrale și părți din Caraibe; nord-vestul Americii de Sud; și Europa de Nord.