Paradisul pierdut al Ungariei: Țara, renumită cândva pentru râurile și lacurile sale spectaculoase, devine o regiune semideșertică

O mare parte din ceea ce este astăzi Ungaria a fost cândva un paradis al zonelor umede. FOTO: Profimedia Images

Ungaria se confruntă cu una dintre cele mai grave crize de apă din istoria sa recentă, după ce schimbările climatice au transformat fostele zone umede ale țării în regiuni semiaride. Guvernul avertizează că refacerea sistemului natural de apă ar necesita investiții de aproximativ 12 miliarde de euro, în timp ce seceta extremă afectează agricultura, alimentarea cu apă și chiar funcționarea centralei nucleare de la Paks, potrivit Financial Times.

O mare parte din ceea ce este astăzi Ungaria a fost cândva un paradis al zonelor umede. Luncile inundabile ale Dunării și Tisei, cele două mari râuri ale țării, se întindeau pe o lățime de până la 30 de kilometri, despărțindu-se în nenumărate brațe care susțineau o biodiversitate bogată și terenuri agricole fertile. Era un peisaj ideal pentru triburile maghiare, care s-au stabilit în Câmpia Panonică în urmă cu mai bine de un mileniu, renunțând la stilul lor de viață nomad.

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În prezent, acea apă aproape că a dispărut, în urma unui proces accelerat de schimbările climatice.

Când premierul Péter Magyar și-a preluat mandatul în luna mai, și-a ținut prima ședință de guvern la Parcul Național Memorial Ópusztaszer, locul care marchează cucerirea maghiară din anul 895. Primul său mesaj către țară a fost unul sumbru: peisajul Ungariei, cândva bogat în apă, se confruntă cu o amenințare existențială.

„Seceta este uriașă”, a spus el. „În unele locuri, nivelul apei subterane este cu șapte metri mai jos decât era în urmă cu un deceniu. Este un cerc vicios care continuă să se amplifice.”

Magyar — al cărui partid, Tisza, poartă numele râului și reprezintă acronimul pentru Respect și Libertate — a demonstrat o cunoaștere neobișnuită a hidrologiei, explicând că nivelul atât de scăzut al Tisei extrage umiditatea din acviferele din jur.

Un întreg an de precipitații lipsea din sol, a avertizat el, iar unele regiuni ale Ungariei deveniseră semiaride. Refacerea sistemului natural de apă al țării ar necesita investiții de aproximativ 12 miliarde de euro.

Ungaria are puține șanse să strângă astfel de sume. Prin comparație, deblocarea celor 16,4 miliarde de euro din fondurile europene înghețate anterior a fost una dintre cele mai importante realizări ale lui Magyar la începutul mandatului. Fondurile disponibile pentru gestionarea apei vor reprezenta, cel mai probabil, doar o fracțiune din ceea ce spun experții că este necesar.

Pe hârtie, Ungaria rămâne una dintre țările bogate în resurse de apă din Europa. Dunărea și Tisa transportă în continuare mult mai multă apă decât consumă țara. Totuși, chiar și într-o asemenea situație, o țară se poate confrunta cu dificultăți — un avertisment pentru regiunile cu acces mai redus la apă.

Problema, potrivit unui raport al OECD publicat în acest an, este că Ungaria face prea puțin pentru a reține apa. Viiturile trec rapid, în timp ce perioadele prelungite de secetă lasă țara tot mai expusă. În anii extremi, Ungaria se numără printre cele mai vulnerabile state europene la inundații și secetă, iar în 23 dintre ultimii 30 de ani s-au înregistrat condiții de secetă, arată OECD.

„Ungaria se confruntă cu presiuni tot mai mari asupra resurselor sale de apă, de la expunerea crescândă la riscul de inundații până la secete din ce în ce mai frecvente și mai intense”, se arată în raport.

Consecințele devin tot mai evidente. În timpul valului de căldură din iunie, Compania Regională de Apă Dunărea a avertizat că, dacă gospodăriile nu își reduc imediat consumul, „rețeaua de alimentare cu apă s-ar putea prăbuși complet”, ceea ce ar putea perturba alimentarea cu apă în centrul Ungariei.

Până în această săptămână, toate, cu excepția uneia, dintre cele opt turbine ale centralei nucleare de la Paks, situată pe Dunăre, au fost oprite din cauza nivelului record de scăzut al apei fluviului folosite pentru răcire.

Totuși, chiar dacă banii ar fi disponibili, există puțin consens în privința măsurilor care ar trebui luate. Ar trebui Ungaria să construiască mari rezervoare și baraje? Să își transforme fundamental agricultura? Să inverseze cursurile apei pentru a reumple lacurile și a alimenta cele mai aride regiuni? Sau să adopte o combinație a tuturor acestor soluții? Și care ar trebui să fie prioritățile pe termen scurt?

Aceste întrebări au dominat o conferință recentă organizată la Universitatea Maghiară de Agricultură, în apropiere de Budapesta, unde ecologiști, ingineri și fermieri s-au reunit pentru a dezbate viitorul țării. Afară, temperaturile urcau vertiginos sub un „dom de căldură” european. În lipsa aerului condiționat, ventilatoarele industriale de mari dimensiuni ofereau doar o ușurare limitată.

Péter Balogh, geograf și activist pentru conservarea apei, crește vite pe luncile inundabile ale Tisei. În portofelul său nu păstrează fotografii cu nepoții, ci o hartă în relief a Câmpiei Ungare. Vorbind în fața a sute de ingineri și fermieri, el a susținut că țara ar trebui să colaboreze cu natura, nu să încerce să o controleze.

„Avem deja infrastructura necesară pentru a devia viiturile către un milion de hectare de luncă inundabilă. În schimb, 90% din această suprafață este cultivată cu porumb”, a spus el, stârnind murmure audibile în sală. „Fermierii trebuie să accepte apa. Nu vreau să inund fermele. Vreau să inund luncile inundabile... Apa nu este o pagubă. Apa este profit.”

Fermierii nu au fost convinși.

„Cu toții ne dorim soluții”, a declarat Márton Paragi, președintele asociației fermierilor din Ungaria. „Dar simpla scoatere din producție a terenurilor în interesul binelui public nu este o soluție viabilă.”

Inginerii specializați în gospodărirea apelor s-au plâns că guverne succesive au ignorat decenii de propuneri de planificare. Proiectele de rezervoare au rămas doar pe hârtie, cele construite au rămas neutilizate, iar propunerile de refacere a zonelor umede și de reținere a apei provenite din topirea zăpezilor au fost ignorate în mod repetat.

„Politicienii gândesc în cicluri electorale. Noi gândim în orizonturi de 50 sau 100 de ani”, a spus József Váradi, copreședinte al Societății Hidrologice Maghiare. „Trebuie să lucrăm împreună.”

Seceta creează probleme care depășesc cu mult agricultura și centralele electrice.

Lacul Velence, o destinație populară de vacanță în apropiere de Budapesta, s-a micșorat atât de mult încât înotătorii nu mai pot folosi unele porțiuni ale plajelor sale, iar două campionate naționale de kaiac au trebuit mutate pe Tisa — care și ea curge la niveluri istorice minime.

„Faceți o călătorie mai lungă prin țară și veți vedea pădure după pădure uscându-se”, a spus Tímea Kiss, hidrolog la Academia Maghiară de Științe. „Întregi ecosisteme dispar pe măsură ce unele regiuni ale Ungariei devin semiaride. Nu ar trebui să încercăm să salvăm fiecare peisaj. Trebuie să ne concentrăm asupra celor care încă mai pot fi conservate.”

Ungaria utilizează prea puțin apele uzate reciclate sau apa de ploaie reținută, a spus ea, ceea ce lasă țara tot mai expusă.

„Pe măsură ce seceta se acumulează și nivelul apei subterane scade an de an, peisajul se schimbă pas cu pas”, a spus ea. „Mai întâi apare savana împădurită, apoi tufărișul, apoi pajiștea, apoi terenul semiarid și, în cele din urmă, deșertul. Am putea trece prin toate aceste etape în doar câteva decenii.”

Magyar a revenit asupra subiectului în parlament luna trecută, descriind apa drept una dintre resursele strategice vitale ale Ungariei.

„Viitorul satului maghiar depinde de capacitatea noastră de a ne adapta la schimbările climatice”, a spus el. „Reținerea apei va deveni fundamentul economiei apei în Ungaria.”

Experții sunt, în linii mari, de acord. Nu mai este posibilă întoarcerea la peisajul de acum o mie de ani. Ungaria va avea nevoie de o strategie complet nouă privind apa.

Motivele sunt parțial istorice. Cu mai bine de un secol în urmă, zonele umede au fost desecate, iar râurile au fost regularizate pentru a preveni inundațiile și a crea terenuri arabile. În perioada comunistă, agricultura industrială s-a extins indiferent de condițiile locale ale solului, bazându-se adesea pe irigații intensive. După trecerea la economia de piață, terenurile agricole au fost fragmentate între proprietari mai mici, iar multe sisteme de irigații au ajuns în stare de degradare. Până când schimbările climatice au început să se accelereze, Ungaria era slab pregătită.

Unii cetățeni au decis să nu mai aștepte intervenția guvernului. O rețea aflată în plină expansiune de grupuri voluntare numite „Garda Apei” a apărut în întreaga țară. Acestea desfășoară campanii, educă populația și, din ce în ce mai des, restaurează singure cursurile locale de apă.

Aceste structuri rețin acum apa cu luni întregi mai mult decât înainte, refăcând rezervele de apă subterană și aducând beneficii terenurilor agricole din jur. Chiar dacă apa reținută seamănă adesea cu o simplă baltă noroioasă, ei consideră acest lucru un succes important.