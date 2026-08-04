Carburanții ajung greu din Constanța spre benzinării din cauza traficului feroviar estival și a unor lucrări prin PNRR, spune Bușoi

autorităţile nu văd niciun risc ca unele benzinării să rămână fără carburanţi. Foto: Getty Images

Transportul carburanților din zona Constanța către depozitele din țară este îngreunat de aglomerația de pe liniile feroviare spre litoral, specifică sezonului estival, și lucrările finanțate prin PNRR, care impun circulația pe un singur fir pe un anumit tronson, a declarat marți Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energie.

Cu toate acestea, situaţia aprovizionării cu carburanţi s-a îmbunătăţit faţă de acum două săptămâni, a declarat Buşoi.



"Am avut o şedinţă operativă de lucru cu companiile din domeniul carburanţilor, la care au participat şi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, CFR Infrastructură şi companii private de transport marfă, precum şi reprezentaţi ai Oil Terminal, pentru a găsi soluţii de a eficientiza transporturi de carburanţi către depozitele din toată ţara şi mai ales către vestul ţării.

Companiile petroliere ne-au spus că, faţă de acum două săptămâni, situaţia s-a îmbunătăţit. Dincolo de activitatea care s-a mutat preponderent pentru orele de noapte, există disponibil şi un slot pe timpul zilei, ceea ce este extrem de important.

Avem două limitări în acest moment în a aduce carburanţi marfă din zona Constanţa către restul ţării, fie că vorbim de Oil Terminal sau de terminalul Petromidia. Una este aglomeraţia pe liniile de cale ferată, pentru că e sezon estival. Există mult interes şi oricum e strategic să mutăm parte din trafic pe calea ferată, să nu mai aglomerăm şoselele. A doua provocare este finalizarea, în următoarele săptămâni, a unei lucrări care va îmbunătăţi mult viteza de trafic, finanţate din PNRR, cu un anume tronson pe care să se circule pe un singur sens. Dincolo de aceste limitări însă există soluţii.

Dialogul va continua şi deja se simte un progres. Astea ne spun companiile petroliere", a precizat secretarul de stat, după o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul petrolier şi al distribuţiei de carburanţi pe tema aprovizionării cu combustibil a pieţei interne.



Referindu-se la reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, Buşoi a spus că, în scurt timp, va intra în vigoare legea adoptată în Parlament, care a ţinut cont de amendamentele Ministerului de Finanţe.



"Una dintre soluţii va fi aceea a aplicării accizei progresive, flexibile, care trebuie translatată într-o hotărâre de guvern. Vom analiza, evident, aceste situaţii şi vom vedea cum se va putea implementa. Evident, Ministerul de Finanţe va da direcţia, pentru a nu afecta veniturile bugetare, angajamentele internaţionale. Ştiţi şi discuţia cu agenţiile de rating. Ministerul Energiei va fi implicat în implementarea şi aplicarea acestui sistem.

Vestea bună este că cei de la Petromidia ne-au anunţat astăzi că au crescut producţia. Dacă săptămâna trecută erau sub 50% din capacitate, astăzi sunt la 85% din capacitate. E nevoie de câteva zile, nu multe, pentru ca toate aceste lucruri să se regăsească într-un efect pe care să-l resimtă cetăţeanul", a afirmat secretarul de stat, scrie Agerpres.



El a adăugat că, în acest moment, autorităţile nu văd niciun risc ca unele benzinării să rămână fără carburanţi.

"În cazul în care ne-am apropia de astfel de situaţii, avem stocurile de urgenţă", a precizat secretarul de stat.



Deputaţii au adoptat, săptămâna trecută, proiectul de lege privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuţiei de solidaritate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de protecţie a economiei, populaţiei şi de funcţionare a pieţei energiei.