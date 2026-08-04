Misiune de salvare în Marea Neagră, la 90 de km de țărm. Un elicopter Black Hawk a preluat un rănit și l-a dus la spital

1 minut de citit Publicat la 13:10 04 Aug 2026 Modificat la 13:11 04 Aug 2026

O persoană cu fractură la picior a fost evacută de pe o platformă maritimă situată la aproximativ 90 de mile marine în largul Mării Negre, cu ajutorul unui elicopter Black Hawk. FOTO: MAI

O persoană cu fractură la picior a fost evacută, marți, de pe o platformă maritimă situată la aproximativ 90 de mile marine în largul Mării Negre, cu ajutorul unui elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație.

Persoana prezenta o fractură de femur, și, având în vedere distanța mare față de țărm și necesitatea transportului rapid către o unitate medicală, a fost solicitată intervenția echipajului aerian.

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Echipajul elicopterului a ajuns la locul intervenției și a recuperat pacientul în siguranță, folosind procedurile pentru misiuni desfășurate pe mare.

Persoana a fost apoi transportată la spital pentru îngrijiri medicale.