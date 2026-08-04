Sameday a preluat oficial Cargus. Ce se schimbă de acum pentru piața de curierat din România

sursa foto: Facebok / Sameday

Sameday, compania de curierat care face parte din grupul eMAG, a anunțat marți că a finalizat achiziția Cargus, unul dintre cei mai vechi jucători de pe piața de livrări din România, scrie StartupCafe.

Astfel, începând cu 3 august 2026, Cargus este deținută integral, în proporție de 100%, de Sameday. Practic, cele două firme de curierat devin, din punct de vedere al proprietății, o singură companie.

De acum urmează partea cea mai complicată: integrarea operațională. Asta înseamnă că rețelele de livrare, echipele și sistemele interne ale celor două companii vor fi aliniate treptat – un proces care nu se face peste noapte. Scopul declarat este ca, la final, clienții să beneficieze de un serviciu unitar, previzibil și adaptat cerințelor tot mai ridicate ale pieței de curierat.

Asta înseamnă că, deși pe hârtie afacerea s-a încheiat, în practică urmează luni de muncă până când cele două rețele vor funcționa ca una singură.

Șeful Sameday a comparat momentul cu o linie de sosire – dar doar a unei etape.

„Am ajuns la linia de sosire a unui proces amplu, care a cerut multă muncă, disciplină și răbdare din partea tuturor. Odată cu finalizarea procesului de achiziție, Sameday și Cargus sunt o singură companie care își construiește viitorul. Etapa de integrare care urmează va presupune la fel de multă muncă, iar motivul pentru care am pornit acest demers rămâne neschimbat: să oferim o infrastructură de livrare mai eficientă și un standard de serviciu ridicat, în beneficiul clienților și al partenerilor noștri”, a declarat Lucian Baltaru, CEO Sameday Group.

La rândul său, șefa Cargus a prezentat preluarea nu ca pe un final, ci ca pe începutul unei noi etape pentru compania pe care o conduce.

„Finalizarea achiziției de către Sameday marchează, pentru Cargus, începutul unei etape esențiale. Ne alăturăm Sameday cu convingerea că, împreună, putem construi o rețea mai eficientă și un standard de servicii superior pentru toți clienții noștri. Le mulțumesc colegilor din Cargus pentru profesionalismul și implicarea de care au dat dovadă în această perioadă și le urez tuturor bun venit în prima etapă a acestei povești comune”, a declarat Belgin Bactali, CEO Cargus.

Ce urmărește Sameday prin această fuziune este, în esență, să devină mai mare și mai eficientă: prin punerea laolaltă a capacităților logistice și a resurselor umane ale celor două companii, firma își propune să-și extindă acoperirea la nivel național și să crească viteza și eficiența livrărilor – atât pentru clienții obișnuiți, persoane fizice, cât și pentru partenerii de business.

Sameday și Cargus: cum au ajuns aici două dintre cele mai mari firme de curierat din România

Ca să înțelegem miza acestei tranzacții, merită să vedem de unde vin cele două companii.

Sameday are în spate 18 ani de experiență pe piața din România, o echipă de peste 6.000 de angajați și parteneri și o infrastructură digitală integrată. Compania nu operează doar în România, ci și în Ungaria și Bulgaria, unde oferă atât livrare door-to-door (direct la ușă), cât și livrare în aproximativ 8.000 de lockere easybox – acele dulapuri automate de unde clienții își ridică singuri coletele. Datorită acestei rețele, Sameday operează cea mai extinsă rețea de lockere din regiune.

Legătura dintre Sameday și eMAG nu este nouă. În 2017, eMAG (prin firma Dante International) a preluat 80% din Sameday. Între timp, colosul comerțului online și-a majorat participația în Sameday până la 94%.

De cealaltă parte, Cargus are o istorie și mai lungă, marcată de mai multe schimbări de proprietar. Compania a fost fondată în 1991 de Carmina și Augustin Pleșea, sub numele CARGUS International. În 2008, afacerea a fost cumpărată de germanii de la DHL, potrivit Ziare.com, iar în 2012 a trecut în mâinile fondului de investiții Abris Capital Partners.

Au urmat alți ani cu transformări succesive. În 2015, la doi ani după acea achiziție, Cargus a fuzionat cu Urgent Curier, iar compania a funcționat o vreme sub numele Urgent Cargus.

În 2019, un alt fond de investiții, Mid Europa Partners, a preluat afacerea – moment în care s-a revenit la denumirea Cargus și compania și-a extins serviciile. Astăzi, Cargus oferă o gamă largă de servicii de curierat, de la livrare la ușă până la o rețea de hub-uri de sortare de ultimă generație, facilități cross-dock (unde coletele sunt redistribuite rapid, fără a fi depozitate) și depozite.