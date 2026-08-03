Șeful Nvidia anunță boom-ul unor meserii neașteptate datorită AI: Locurile de muncă oferă deja salarii de peste 100.000 de dolari pe an

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, în Tokyo, pe 16 iulie 2026. Sursa foto: Getty Images

Piața muncii a devenit tot mai dificilă pentru mulți absolvenți din Generația Z, în condițiile în care tarifele comerciale, incertitudinea economică și inteligența artificială schimbă planurile de angajare ale companiilor din Statele Unite. Însă, potrivit directorului general al Nvidia, Jensen Huang, următorul val de oportunități cu salarii de șase cifre nu se va regăsi într-un birou de pe Wall Street sau în Silicon Valley. Dimpotrivă, o parte dintre cele mai bine plătite cariere vor veni din meserii practice, precum instalațiile sau construcțiile.

Pe măsură ce giganții din tehnologie concurează pentru construirea unor centre de date uriașe - investițiile globale urmând să ajungă la aproximativ 7.000 de miliarde de dolari până la sfârșitul deceniului - Huang consideră că lumea se află în pragul a ceea ce el numește „cea mai mare dezvoltare de infrastructură din istoria omenirii”, care va crea „foarte multe locuri de muncă”.

„Este minunat că aceste locuri de muncă sunt legate de meseriile practice și vom avea nevoie de instalatori, electricieni, muncitori în construcții și siderurgiști”, a declarat Huang într-o discuție cu directorul general al BlackRock, Larry Fink, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, în luna ianuarie.

Peste 100.000 pe an, fără diplomă de facultate

Competențele necesare pentru construirea fabricilor de cipuri, calculatoare și inteligență artificială sunt deja deficitare, chiar dacă multe dintre aceste posturi oferă salarii de peste 100.000 de dolari pe an, fără a necesita o diplomă universitară.

Un raport McKinsey estimează că, între 2023 și 2030, doar în Statele Unite va exista nevoie de încă 130.000 de electricieni calificați, 240.000 de muncitori în construcții și 150.000 de supraveghetori de șantiere.

„Toată lumea ar trebui să poată avea un trai foarte bun”, a spus Huang. „Nu este nevoie să ai un doctorat în informatică pentru a reuși.”

Jensen Huang vede un boom al meseriilor, în timp ce alți directori avertizează că nu există suficienți muncitori calificați

„Segmentul meseriilor calificate din fiecare economie va cunoaște un adevărat boom”

Nu este pentru prima dată când Jensen Huang vorbește despre noile oportunități profesionale create de dezvoltarea inteligenței artificiale.

„Segmentul meseriilor calificate din fiecare economie va cunoaște un adevărat boom”, declara el pentru Channel 4 News din Marea Britanie în 2025. „Va trebui să ne dublăm și iar să ne dublăm capacitatea în fiecare an.”

Optimismul său contrastează însă cu avertismentele lansate de alți directori executivi, precum Jim Farley, CEO-ul Ford. Acesta susține că inteligența artificială reduce rapid numărul locurilor de muncă de început din domeniile de birou, în timp ce sistemul educațional continuă să îi încurajeze pe tineri să urmeze studii universitare de patru ani.

„Există mai multe drumuri către visul american, dar întregul nostru sistem educațional este concentrat pe facultate”, a declarat Farley la Aspen Ideas Festival în 2025.

„Angajările pentru posturile de început din companiile de tehnologie au scăzut cu 50% din 2019. Chiar acesta este drumul pe care vrem să-i trimitem pe toți copiii noștri? Inteligența artificială va înlocui, la propriu, jumătate dintre angajații cu muncă de birou din Statele Unite.”

Numărul locurilor de muncă pentru electricieni este estimat să crească cu 9% în următorul deceniu, în SUA

În același timp, Farley avertizează că SUA nu dispun de suficienți muncitori calificați pentru a susține revenirea producției și dezvoltarea infrastructurii.

„Cred că intenția există, dar nu avem oamenii care să susțină această ambiție”, a declarat el pentru Axios în septembrie 2025. „Cum putem readuce producția în țară dacă nu avem oameni care să lucreze acolo?”

În iunie 2025, Farley afirma că Statele Unite aveau deja un deficit de aproximativ 600.000 de muncitori în fabrici și 500.000 de lucrători în construcții.

Și Larry Fink, directorul general al BlackRock, și-a exprimat îngrijorarea, subliniind că lipsa electricienilor ar putea deveni unul dintre cele mai mari obstacole în dezvoltarea centrelor de date pentru inteligența artificială. Potrivit Biroului de Statistică a Muncii din SUA, numărul locurilor de muncă pentru electricieni este estimat să crească cu 9% în următorul deceniu.

„Le-am spus chiar și unor membri ai echipei lui Trump că vom rămâne fără electricienii de care avem nevoie pentru construirea centrelor de date AI”, a declarat Fink în cadrul conferinței CERAWeek, organizată de S&P Global la Houston. „Pur și simplu nu avem suficienți.”