Aeroportul de 12,5 miliarde $ al Etiopiei a devenit cel mai nou câmp de confruntare investițională dintre SUA și China în Africa

Bishoftu International Airport, cel mai mare aeroport din Africa. Sursa foto: Zaha Hadid Architects

Competiția pentru influență asupra noii generații de proiecte de infrastructură de anvergură din Africa s-a intensificat, Statele Unite încercând să asigure un rol pentru companiile sale în ambițiosul proiect al Aeroportului Internațional Bishoftu din Etiopia, în valoare de 12,5 miliarde de dolari, pe fondul provocării pe care o reprezintă influența tot mai mare a Chinei într-unul dintre cele mai strategice proiecte de dezvoltare a aviației de pe continent.

Companiile de stat chineze se numără deja printre principalii candidați pentru obținerea contractelor majore de construcție ale aeroportului cu patru piste, consolidând astfel poziția dominantă pe care Beijingul o deține de mult timp în sectorul infrastructurii din Etiopia, prin investiții în căi ferate, parcuri industriale și rețele de transport.

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Washingtonul încearcă acum să se asigure că și companiile americane vor obține un rol într-un proiect care este așteptat să redefinească aviația africană, potrivit Business Insider Africa.

Reuters a relatat că secretarul adjunct adjunct al Comerțului al SUA pentru Orientul Mijlociu și Africa, Mark Mitchell, a declarat, în cadrul Simpozionului African pentru Logistică și Comunicații desfășurat la Addis Abeba, că Washingtonul este „implicat activ în demersurile pentru a asigura participarea companiilor americane” la proiectul aeroportului.

Mitchell a precizat că a purtat discuții cu reprezentanții Ethiopian Airlines, fără a specifica însă rolul concret pe care îl vor avea companiile americane.

El a menționat totuși că implicarea SUA s-ar putea traduce prin achiziționarea de aeronave suplimentare Boeing echipate cu motoare produse de GE Aerospace, consolidând astfel relațiile comerciale dintre compania aeriană etiopiană și producătorii americani.

Declarațiile vin după ce Ethiopian Airlines a convenit, în aprilie, să cumpere încă șase aeronave Boeing 787-9 Dreamliner, care se adaugă unei comenzi existente de 20 de aparate.

Următorul superhub aviatic al Africii

Construcția Aeroportului Internațional Bishoftu, prevăzut cu patru piste, a început în luna ianuarie, la aproximativ 45 de kilometri sud-est de Addis Abeba. Programat să fie finalizat în 2030, aeroportul este proiectat să deservească până la 110 milioane de pasageri anual, ceea ce îl va transforma într-unul dintre cele mai mari huburi aviatice din lume.

Oficialii etiopieni au descris în repetate rânduri proiectul drept ambiția lor de a crea „Dubaiul Africii”, transformând țara într-o poartă globală pentru aviație și logistică, care să conecteze Africa, Europa, Asia și Orientul Mijlociu.

Se estimează că noul aeroport va reduce presiunea asupra Aeroportului Internațional Bole din Addis Abeba, care s-a confruntat cu dificultăți în a ține pasul cu expansiunea rapidă a Ethiopian Airlines, cea mai mare companie aeriană din Africa în funcție de dimensiunea flotei, numărul destinațiilor și traficul de pasageri.

Finanțarea proiectului a atras, de asemenea, atenția la nivel mondial. Banca Africană de Dezvoltare s-a angajat să contribuie cu 500 de milioane de dolari și conduce eforturile pentru mobilizarea a 8,7 miliarde de dolari necesari dezvoltării proiectului, în timp ce directorul executiv al Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, a declarat anterior că instituții financiare americane și-au exprimat interesul de a sprijini investiția.

Dincolo de sectorul aviatic, Washingtonul urmărește și aprofundarea cooperării cu Institutul Etiopian pentru Inteligență Artificială, ca parte a unei strategii mai ample de promovare a tehnologiilor americane de inteligență artificială și a infrastructurii digitale pe continentul african.

Aceste evoluții evidențiază modul în care marile proiecte de infrastructură devin tot mai mult arene ale competiției strategice dintre marile puteri.

Dacă, în mod tradițional, China a dominat finanțarea și construcția proiectelor majore de infrastructură din Africa prin Inițiativa „Belt and Road” (Noul Drum al Mătăsii), Statele Unite își intensifică acum eforturile pentru a obține oportunități comerciale în domenii care variază de la aviație și logistică până la tehnologii avansate.

Pentru Etiopia, interesul tot mai mare al marilor puteri reprezintă o oportunitate de a-și diversifica partenerii internaționali și, în același timp, de a avansa unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură de pe continent. Pentru Washington și Beijing, însă, Bishoftu înseamnă mult mai mult decât un simplu aeroport: este o poartă de acces către influență în sectoarele africane aflate în plină expansiune ale aviației, logisticii și tehnologiei.