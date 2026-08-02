Un marinar a plutit mai bine de o lună în derivă pe mare, fără mâncare: „Lingeam apa ca să supraviețuiesc”

1 minut de citit Publicat la 08:00 02 Aug 2026 Modificat la 08:00 02 Aug 2026

I-a luat aproape o lună să ajungă înapoi pe ruta maritimă dintre California și Hawaii, unde a fost salvat. Foto: Facebook / Matt Thibodeau

Un bărbat din California, dispărut de mai bine de o lună în Oceanul Pacific, a fost găsit în viață, plutind în derivă în apropiere de Hawaii, potrivit New York Post.

Kai Sato, în vârstă de 39 de ani, a plecat din Insula Catalina pe 7 iunie. Două săptămâni mai târziu, catargul iahtului său s-a rupt, a rămas fără combustibil, iar telefonul i s-a descărcat, lăsându-l fără nicio posibilitate de a cere ajutor, în afara rutelor de navigație comercială.

Bărbatul povestește că a plâns zile în șir, simțindu-se resemnat, în timp ce valurile îl împingeau tot mai departe de orice șansă de salvare.

„Am plâns o săptămână întreagă, doar plutind spre sud, simțindu-mă mizerabil. Îmi doream să pornesc motorul și să mă sufoc, să mă sinucid”, a declarat el pentru postul Hawaii News Now.

A mâncat pești și calamari cruzi

După cinci zile de gânduri negre, a decis totuși să acționeze și a început reparații improvizate la barcă, folosind țevi din PVC și vâsle de caiac.

Pentru a supraviețui, a mâncat resturile de terci de ovăz pe care le avea la bord, dar și pești și calamari care ajungeau întâmplător pe punte. Apa a obținut-o colectând condens de la apa de mare într-o găleată.

„Pur și simplu lingeam acea apă ca să supraviețuiesc”, a spus el.

I-a luat aproape o lună lui Sato să ajungă înapoi pe ruta maritimă dintre California și Hawaii, unde a fost salvat, în mod spectaculos, pe 21 iulie, de un vas de marfă al companiei Pasha Hawaii, aflat în drum spre arhipelag.

Marinarul plănuiește o nouă călătorie

Imagini incredibile filmate chiar de el de pe barcă arată catargul rupt și valurile lovind puternic ambarcațiunea minusculă. O fotografie făcută de pe vasul de salvare arată amploarea pagubelor, cu velele plutind pe apă.

Echipajul a avut nevoie de două încercări pentru a coborî o scară din frânghie și a-l putea salva pe Sato, căruia i s-au oferit haine și mâncare după săptămâni întregi în care supraviețuise cu orice reușise să găsească.

„Vai, Doamne, eram extaziat! Plângeam de fericire, iar ei mi-au adus fructe și apă, au fost extraordinar de buni cu mine băieții ăia”, a povestit el.

Marinarul locuiește acum la o rudă în Hawaii, dar plănuiește deja o nouă călătorie, de data aceasta spre Filipine, cu o ambarcațiune mai mare.