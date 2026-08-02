Un șofer a fost forțat să demisioneze de la compania la care lucra. Acum va primi peste 17.000 de euro despăgubiri

Instanța a declarat concedierea abuzivă și a obligat compania să aleagă între reintegrarea fostului angajat sau plata unei despăgubiri de 64.267,03 euro. Foto: Getty Images

Un șofer de camion din Spania va primi aproape 17.000 de euro despăgubiri, după ce instanța a stabilit că plecarea sa din companie nu a fost o demisie voluntară, ci consecința unor încălcări grave ale obligațiilor angajatorului, potrivit 20minutos.es.

Decizia a fost confirmată de Tribunalul Superior de Justiție din Asturias, care a considerat că relația de muncă devenise imposibil de continuat din cauza neplății unor drepturi salariale, sancțiunilor disciplinare și amenințărilor la care a fost supus angajatul.

În aceste condiții, judecătorii au decis că încetarea contractului este echivalentă, din punct de vedere juridic, cu o concediere imputabilă angajatorului, ceea ce îi oferă salariatului dreptul la despăgubiri și la indemnizație de șomaj.

De ce și-a dat demisia

Șoferul lucra în companie din martie 2021. La începutul anului 2024, a început să semneze statele de plată cu mențiunea „nu sunt de acord”, susținând că firma nu îi achita corect sporul de vechime și majorările salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă.

Ulterior, acesta a deschis o acțiune în instanță, solicitând plata a 28.987 de euro, sumă pe care susținea că o reprezintă drepturi salariale restante.

Conflictul cu angajatorul s-a agravat și după ce firma a contestat inițial încadrarea ca accident de muncă a unui incident suferit de șofer. Pentru a-i fi recunoscut acest drept, bărbatul a fost nevoit să se adreseze autorităților competente din domeniul asigurărilor sociale.

În plus, în octombrie 2024, acesta a primit două sancțiuni disciplinare constând în suspendarea contractului de muncă și a salariului, pe care le-a contestat în instanță.

Amenințările care au dus la proces

Momentul decisiv a avut loc în decembrie 2024, când, potrivit hotărârii instanței, fiul patronului, care ocupa funcția de șef de trafic, l-ar fi amenințat în timpul unui conflict.

Printre afirmațiile adresate șoferului s-au numărat: „Îți sparg capul” și „Ne-am săturat de tine”.

În urma incidentului, bărbatul a suferit o criză de tahicardie și un episod sever de stres profesional, fiind necesară intervenția medicilor.

Ce a decis instanța

Tribunalul Superior de Justiție din Asturias a menținut integral hotărârea pronunțată anterior de Tribunalul pentru Litigii de Muncă din Oviedo și a respins apelul formulat de companie, care susținea că angajatul și-a dat demisia din proprie inițiativă.

Judecătorii au obligat angajatorul să îi plătească șoferului 16.816,82 euro, dintre care 9.315,82 euro reprezintă despăgubiri pentru încetarea contractului de muncă, echivalente cu cele acordate în cazul unei concedieri nelegale, iar 7.501 euro sunt acordați pentru încălcarea drepturilor fundamentale și prejudiciul moral suferit.

În motivarea deciziei, instanța a arătat că situația de la locul de muncă devenise „în mod evident imposibil de suportat” și că niciun angajat nu poate fi obligat să își continue activitatea într-un mediu care îi afectează demnitatea sau integritatea psihică.

Judecătorii au mai reținut că angajatorul nu și-a îndeplinit obligația de a asigura un mediu de lucru sigur, întrucât nu a luat măsuri în urma amenințărilor formulate de unul dintre reprezentanții companiei. În aceste condiții, instanța a apreciat că salariatul era îndreptățit să solicite încetarea contractului cu plata despăgubirilor prevăzute de lege.