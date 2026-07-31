Niște turiști cazați la un hotel de 4 stele din Constanța au plecat în cameră cu 2,6 kg de salam și cașcaval de la micul dejun

<1 minut de citit Publicat la 17:31 31 Iul 2026 Modificat la 17:47 31 Iul 2026

Imaginile cu farfuriile pline de mâncare au fost descoperite de o angajată / sursă foto: Facebook - Camelia Ciurea

Mai mulți turiști cazați la un hotel de 4 stele din Constanța au fost prinși că au luat în cameră aproximativ 2,6 kilograme de mezeluri de la micul dejun. Angajații care asigură curăţenia în camere a descoperit mâncarea, potrivit observatornews.ro.

Imaginile cu farfuriile pline de mâncare au stârnit o dezbatere în mediul online.

Turiștii ar fi dus mâncarea în camera de hotel după ce luaseră deja micul dejun.

Imaginile postate în mediul online surprind mai multe farfurii încărcate cu mezeluri, brânzeturi, crenvurști și produse de patiserie.

Cantitatea uriașă le-a impresionat pe femeile de serviciu, care au preluat rapid farfuriile și le-au cântărit. Așa au descoperit că turiștii luaseră cu ei în cameră aproape 3 kilograme de mezeluri.

Cei de la hotel au susținut că problema nu e cantitatea, ci faptul că păstrate la căldură alimentele se alterează și pot cauza toxiinfecții alimentare.