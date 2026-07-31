Copiii României au cucerit Las Vegasul: un titlu mondial și 8 medalii la Campionatul Artelor Performative. "Au fost 38 de ţări"

O delegație de 34 de tineri din cadrul Asociației "Colorăm Zâmbete" a reprezentat țara noastră la Campionatul Mondial al Artelor Performative, în Las Vegas. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN & Facebook/Alina Cimpoieru

Copiii României au strălucit la cel mai mare campionat mondial de arte performative. O delegație de 34 de tineri din cadrul Asociației "Colorăm Zâmbete" a reprezentat țara noastră la Campionatul Mondial al Artelor Performative, desfășurat la Las Vegas. Delegația română s-a întors acasă cu un titlu de campion mondial, două medalii de aur, patru de argint și una de bronz. România a obținut, încă din prima zi a competiției, premiul pentru cel mai frumos costum popular și pentru cea mai bună prezentare a unei națiuni. "Au fost 38 de țări, a fost o competiție destul de dificilă", a declarat Alina Cimpoieru, președintele Asociației "Colorăm Zâmbete", vineri, într-un interviu oferit pentru Antena 3 CNN.

Copiii au susținut și un spectacol dedicat comunității românești din Las Vegas, alături de Consulatul General al României la Los Angeles și de Consulatul Onorific al României la Las Vegas.

Adrian Ursu, realizatorul emisiunii "România Inteligentă": Felicitări pentru performanţă! Mă bucur să ne reîntâlnim după 10 ani, am văzut că aţi postat astăzi momentul în care aici, la Antena 3 CNN, primeaţi titlul de "erou al zilei" în 2016 pentru o altă reuşită – atunci, la Hollywood. Iată, acum – la Las Vegas, de unde v-aţi întors din nou cu medalii.

Alina Cimpoieru, președintele Asociației "Colorăm Zâmbete": Da, de data asta revenim din nou cu rezultate incredibile din Statele Unite, obținute de Asociația "Colorăm Zâmbete". Evident, lotul României a fost mai mare, eu o să mă raportez la premiile pe care le-am obținut noi.

Adrian Ursu, realizatorul emisiunii "România Inteligentă": 34 de tineri au fost în delegația României și, așa cum spuneam, surprizele au venit încă din prima zi, când costumul românesc a fost premiat – costumul popular românesc a fost premiat și cea mai bună prezență a unei națiuni. Ce a inclus apreciere a jurului pentru a genera acest premiu?

Alina Cimpoieru, președintele Asociației "Colorăm Zâmbete": Am realizat împreună cu întreg lot al României un moment artistic prin care am încercat să prezentăm cât mai multe momente folclorice din România: atât suită moldovenească, cât și un colaj de dansuri, călușari, dar și puțin din dansul armănesc, pentru că, de fapt, a trebuit să prezentăm și celelalte popoare, care locuiesc la noi și sunt parte, practic, din dezvoltarea și patrimoniul cultural românesc.

Adrian Ursu, realizatorul emisiunii "România Inteligentă": Spuneam că e o competiție extrem de importantă, âte țări au participat acolo? Deci, pe câți am bătut, ca să zic așa, ca să luăm titlul mondial?

Alina Cimpoieru, președintele Asociației "Colorăm Zâmbete": Au fost 38 de țări, a fost o competiție destul de dificilă; au fost voci foarte bune pe care nu le-am avut noi, în Asociația "Colorăm Zâmbete", care, din punctul meu de vedere, ar fi meritat premii mult mai mari decât cele obținute, dar, una peste alta, important este că ne-am întors acasă cu cea mai importantă medalie și aceea că am reușit să reprezentă România cu demnitate.

Adrian Ursu, realizatorul emisiunii "România Inteligentă": Dintre copiii, de pildă, cu care veneați, încărcată de medalii de la Hollywood, câţi au urmat o carieră performativă, să zicem?

Alina Cimpoieru, președintele Asociației "Colorăm Zâmbete": Ei bine, colegele mele care m-au urmat pe acest drum, în această competiție, Laura Dumitrescu, Ruxandra Străuneanu și Giulia Minculescu, mi-au fost eleve și au făcut parte din lotul național din 2016, când am obținut trei titluri de campion mondial, patru medalii de aur și două de argint.

Adrian Ursu, realizatorul emisiunii "România Inteligentă": Deci, iată că ați avut cui să predați ştafeta și, probabil, se va întâmpla de aici încolo și cu cei care au venit acum de la Las Vegas, cu medaliile. Ce înseamnă acest tip de artă pentru pentru un copil care astăzi, cumva, este mult mai atras de practicile sedentare, să zic așa, de ecrane, jocuri?

Alina Cimpoieru, președintele Asociației "Colorăm Zâmbete": Este foarte important cum reușim pe cei mici să-i captăm și ce valori reușim să le implementăm la Asociația "Colorăm Zâmbete" îi preluăm de mici, începând cu clasa zero, cinci anișori, și facem activități cu ei.

Adrian Ursu, realizatorul emisiunii "România Inteligentă": Din ce mediu trebuie să provină pentru a se califica? Dacă pot să mă exprim aşa...

Alina Cimpoieru, președintele Asociației "Colorăm Zâmbete": Noi ne desfăşurăm activitatea în Sectorul 5: avem două centre sociale și culturale aici. în fiecare zi ne trec pragul peste 400 de copii, de care ne ocupăm în detaliu: de la hrană până la preluarea cu transportul de la unitățile de învățământ, dar și de partea educațională și de o evoluție culturală. Încercăm să identificăm ce talent are fiecare, pentru că nu toți sunt talentați doar la partea umană sau reală, merg și pe pe partea vocațională.

Adrian Ursu, realizatorul emisiunii "România Inteligentă": Dați-mi în 10 secunde următoarea provocare pe care o aveți în față, pentru ce vă pregătiți de aici încolo?

Alina Cimpoieru, președintele Asociației "Colorăm Zâmbete": Toată lumea mă întreabă, pentru moment, ce urmează... Urmează să mă întorc acasă la proiectul "Academia Copiilor", unde mă așteaptă 400 de copii în fiecare zi. O luptă grea, pentru că nu avem susținerea autorităților locale și încercăm, pe cât posibil, să reușim să mergem în continuare cu această activitate, pe care noi o considerăm extrem de importantă, mai ales într-o capitală europeană și, mai ales, într-un sector cum este Sectorul 5.

Asociația "Colorăm Zâmbete" din București a pornit ca un proiect educațional dedicat copiilor din Sectorul 5. Totul a început în 2018, cu proiectul "Vara Urbană", care s-a bucurat de un succes atât de mare încât a dus la înființarea programului "Academia Copiilor". Astăzi, de acest proiect beneficiază 400 de copii, care participă la activități educative, sportive și culturale, sub coordonarea președintei-fondatoare Alina Cimpoieru.

Din cadrul asociației face parte și trupa de dans modern Dance World, înființată în 2007, tot la inițiativa Alinei Cimpoieru. Coregrafa a lucrat cu copii cu vârste între 5 și 19 ani și a dus trupa pe cele mai importante scene de profil din lume. Dance World a mai câștigat, în 2016, tot la Campionatul Mondial al Artelor Performative, două titluri de campioni mondiali, șase medalii de aur și două de argint.