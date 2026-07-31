A fost declarată stare de alertă la nivel național. Bolojan anunță situație critică pe Dunăre. Pierdem 20% din producția de energie

Situație critică pe Dunăre din cauza secetei. Foto: Profimedia Images

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri instituirea stării de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică:

"Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică, din cauza secetei și a debitelor scăzute pe râuri dar mai ales pe fluviul Dunărea.

Ca efect al acestei stări de lucru, nivelul apei în zona de aducțiune a centralei de la Cernavodă a scăzut. Am fost puși în situația să oprim un prim grup. Aceeași situație este și în Ungaria. Ne-am redus, ambele țări, capacitatea de producție a energiei la jumătate. Pe fondul tendinței de scădere există risc să închidem și al doilea grup. Vom pierde 20% din producția de energie electrică la nivel național.

Avem o capacitate limitată de a crește producția în hidrocentrale. Față de un consum normal de peste 7.000 de MW, suntem în situația ca, în orele de seară, să importăm 1.700 de MW. Dacă se oprește și al doilea grup, ar însemna încă 650 de MW producție în minus. Ar trebui să importăm peste 2.500 de MW. Acest lucru se întâmplă și în țările vecine.

Sprijin din partea Ucrainei

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că România va cere ajutor Ucrainei:

"În plan extern sunt foarte importante interconexiunile. Astăzi am discutat cu vicepremierul Ucrainei, care deține și portofoliul energiei, pentru a ne susține în perioada următoare, cu producția din unele dintre centralele nucleare ale Ucrainei. Transelectrica și Nuclearelectrica vor purta discuții pentru un ajutor de urgență din partea Ucrainei, în orele de seară.

Pe celelalte piețe, Bulgaria, Grecia, discutăm să asigurăm necesarul de energie.

Intern, toate capacitățile pe care le avem în producție au primit recomandări să funcționeze la capacitate maximă, atât centralele pe gaz, cât și centralele pe cărbune, să creștem cu 100-200 de MW producția de energie.

ANRE și Transelectrica vor autoriza în procedură de urgență toate capacitățile finalizate pentru a putea intra imediat în producție. E vorba de fotovoltaice, eolian, stocare.

Va fi importantă și economisirea voluntară în orele de seară. Fac un apel către cetățeni, companii, autorități publice să facă planificări de reduceri voluntare.

Estimările noastre sunt că, pe fondul secetei, și în următoarele două săptămâni nu vom avea precipitații importante. E posibil ca consumul să crească până la 8.000 de MW pe zi.

E o situație prin care trec toate țările din vecinătate. Cererea de energie din importuri este la fel de mare. Sper să reușim să menținem sistemul național în funcțiune".

Ilie Bolojan, despre scenariul raționalizării consumului

Întrebat dacă ne putem aștepta la raționalizări pentru marii consumatori, Ilie Bolojan a răspuns că autoritățile trebuie să ia măsuri voluntare pentru a reduce consumul seara. Există proceduri gestionate de Transelectrica și vor fi puse în practică pentru a asigura funcționarea sistemului.

Întrebat despre lucrările pe brațul Bala, care ar fi trebuit să fie gata în 2022, Ilie Bolojan a răspuns că era un proiect vechi care, din păcate, nu a fost pus în practică. Acțiunile din aceste zile sunt în regim de urgență și nu au legătură cu acel proiect vechi. Cele două noi reactoare nu pot funcționa dacă nu se fac lucrările pe acest canal. Indiferent ce se va întâmpla, acest proiect este prioritar. Am discutat cu dl. ministru Miruță să dispună scoaterea proiectului din sertarele de la Transporturi.