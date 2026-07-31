Tánczos Barna anunță un pachet de sprijin pentru crescătorii de ovine: „Săptămâna viitoare vom depune în Parlament un pachet de măsuri”

Viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, a transmis vineri, după adoptarea în Camera Deputaţilor a pachetului de legi destinat sprijinirii sectoarelor suin şi bovin, că fermierii au nevoie de ajutor imediat, motiv pentru care a solicitat în mod repetat ca Parlamentul să adopte cât mai repede aceste proiecte, în sesiunea extraordinară.

Tánczos Barna a mai spus că va depune săptămâna viitoare, în Parlament, un pachet de măsuri similar pentru sectorul ovin, care între timp întâmpină dificultăţi majore.

„De îndată ce reglementările europene au permis acest lucru, am elaborat programele de sprijin pentru cele două sectoare aflate în dificultate – sectoarele suin şi bovin – deoarece fermierii au nevoie de ajutor imediat. De aceea am solicitat în mod constant ca Parlamentul să adopte cât mai repede, în sesiune extraordinară, aceste proiecte de lege.

Decizia de astăzi înseamnă că putem oferi un sprijin financiar concret fermierilor. Totodată, prin cel de-al treilea proiect de lege, iniţiat tot de noi şi adoptat astăzi, punem pe baze noi măsurile de combatere a pestei porcine africane, asigurând astfel condiţiile necesare pentru dezvoltarea pe termen lung a sectorului suin”, a subliniat viceprim-ministrul UDMR şi ministrul interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna.

Potrivit acestuia, următorul pas este sprijinirea crescătorilor de ovine.

„Săptămâna viitoare vom depune în Parlament un pachet de măsuri similar pentru sectorul ovin, care între timp întâmpină dificultăţi majore”, a mai adăugat acesta.

Camera Deputaţilor a adoptat vineri, în sesiune extraordinară, pachetul de legi destinat sprijinirii sectoarelor suin şi bovin.

Programul de sprijin pentru crescătorii de bovine prevede un ajutor de 68 de euro/cap de bovină, pentru fiecare animal cu vârsta de minimum 22 de luni, iar crescătorii de porcine, sprijinul este de aproximativ 12 euro/loc de cazare pentru porcii de îngrăşare şi de aproximativ 14 euro/loc de cazare pentru animalele de reproducţie.