USR și PNL au depus iar legea ANI în Parlament, fără amendamentul „Fritz”. Grindeanu: „Fritz ocupă ilegal scaunul de primar”

„Nu mai contează banii din PNRR acum, nu mai contează nimic, totul pentru Fritz”, a spus Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Scandalul pe legea ANI continuă, după eșecul de joi din Senat, când proiectul a fost respins, după ce PNL, USR și AUR nu au votat. Proiectul de lege a fost depus, din nou, în Parlament de PNL și USR, fără amendamentul controversat care îl afecta direct pe Dominic Fritz. Președintele PSD Sorin Grindeanu i-a acuzat pe foștii colegi de Coaliție că au „sacrificat” 770 de milioane de euro „pentru liniștea domnului Fritz”.

USR și PNL au depus vineri în Parlament proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii, după ce proiectul inițial a fost respins joi de Senat.

Senatorul PNL Mircea Abrudean a anunțat că proiectul de lege nu conține și cele două amendamente ale PSD contestate, referitoare la sancţionarea retroactivă a faptelor de conflict de interese şi de incompatibilitate prin pierderea mandatului, care l-ar fi lăsat pe Dominic Fritz fără funcția de primar, şi, respectiv, la declararea de către demnitari a cash-ului deţinut.

Proiectul a fost respins cu scandal în plenul Senatului. În timp ce PNL și USR au susținut că amendamentul care îl viza pe Fritz este neconstituțional și vulnerabilizează toată lumea, PSD a acuzat că cele două partide sacrifică un jalon din PNRR în valoare de aproape 800 de milioane de euro ca să îl salveze pe președintele USR.

Întrebat vineri dacă PSD va redepune amendamentul controversat la noul proiect depus de USR și PNL, Sorin Grindeanu a afirmat că nu a luat încă o decizie.

„Nu am văzut forma. Eu sper să fie una corectă, transparentă. Am văzut fel de fel de interpretări în aceste zile, în special după votul de ieri. Vă aduc aminte că proiectul de lege nu a fost depus de PSD, a fost depus de coaliția de guvernare actuală. Un proiect de lege care îți spunea că declarațiile de avere sunt la secret, că trebuie să ai prag, care îi făcea scăpați pe diverși care sunt în diverse situații de incompatibilitate sau de conflict de interese. Ăsta e proiectul, nu l-am depus noi. Am încercat prin amendamentele pe care le-am făcut să facem un proiect de lege cât mai bun”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a spus că PNL și USR au acționat „grosolan și imoral” atunci când au decis să nu voteze legea.

„Gestul PNL și USR, de mână cu AUR, ieri în Senat face posibilă sacrificarea a 770 de milioane de euro pentru liniștea domnului Fritz. E profund grosolan și imoral. L-am văzut ieri și pe premierul Bolojan cum ieșea din sală înainte de vot. Nu mai contează banii din PNRR acum, nu mai contează nimic, totul pentru Fritz. Și apoi mint că nu știu ce a făcut PSD”, a spus social-democratul.

Sorin Grindeanu a declarat că de mai bine de o lună Dominic Fritz „ocupă ilegal” funcția de primar.

„Am văzut că useriștii spun, din fața sălii Comisiei juridice l-am văzut ieri, live, pe Dominic Fritz dând declarații. V-aș ruga să vă imaginați în urmă cu 10 ani în fața Comisiei juridice când se discutau amendamente despre el, făcea live-uri Dragnea? Cam asta s-a întâmplat ieri. Useriștii spun că amendamentul era pentru Fritz.

Adevărul este cu totul altul. De mai mult de o lună de zile, din 18 iunie, domnul Fritz a fost declarat definitiv în conflict de interese. Și asta este o decizie a instanței, nu e o acuzație politică. De mai bine de o lună, Fritz ocupă ilegal scaunul de primar la Timișoara”, a mai spus Sorin Grindeanu.