Se schimbă regulile pentru obținerea permisului și mii de șoferi care îl au acum nu îl vor mai obține după expirare

1 minut de citit Publicat la 17:26 30 Iul 2026 Modificat la 17:49 30 Iul 2026

Sute de mii de români care suferă de afecțiuni de vedere, tulburări psihice sau au trecut prin dependența de alcool ar putea fi evaluați după criterii complet noi Sursa foto: Agerpres

Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică un proiect de ordin care aduce modificări semnificative normelor privind aptitudinile fizice și mintale necesare pentru conducerea autovehiculelor.

Noile reglementări vizează în principal standardele de vedere, evaluarea tulburărilor mintale și criteriile stricte privind consumul de alcool, droguri sau medicamente care pot afecta siguranța rutieră.

Standarde oftalmologice stricte și perioade de adaptare

Conform noului proiect, toți solicitanții de permis vor trece printr-o evaluare de specialitate a aptitudinii vizuale.

Este obligatorie o acuitate vizuală binoculară de cel puțin 0,5.

O noutate importantă vizează persoanele care își pierd vederea la un ochi: acestea vor avea interdicție de a conduce pentru o perioadă de adaptare de minimum 6 luni, după care pot redobândi dreptul de a conduce doar cu avizul medicului specialist și al unui expert auto.

Pentru șoferii profesioniști, exigențele sunt mult mai ridicate, fiind necesară o acuitate de cel puțin 0,8 la ochiul cel mai bun și de 0,1 la celălalt.

Tulburările mintale și siguranța la volan

Ordinul prevede că persoanele cu tulburări mintale grave, congenitale sau dobândite, nu vor mai putea obține sau reînnoi permisul de conducere.

Totuși, legislația permite o excepție: permisele pot fi eliberate în baza unui aviz favorabil al medicului specialist, cu condiția ca șoferul să fie supus unor controale medicale periodice stabilite individual, în funcție de evoluția afecțiunii.

Restricții dure pentru consumul de alcool și substanțe psihotrope

În ceea ce privește dependența, documentul este categoric: nu se emit permise persoanelor dependente de alcool sau substanțe psihotrope.

Persoanele care au suferit de dependență de alcool pot solicita din nou permisul doar după o perioadă de abstinență și remisiune confirmată medical, fiind obligate să urmeze un program strict de monitorizare.

Mai mult, interdicția se extinde și asupra persoanelor care consumă medicamente sau combinații de medicamente care, în urma evaluării medicale, se dovedesc a fi de natură să afecteze capacitatea de a conduce vehicule în condiții de siguranță.

Noile prevederi vor intra în vigoare după ce proiectul de ordin va fi semnat de ministrul de resort și publicat în Monitorul Oficial.