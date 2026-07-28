Peștera uriașă din Vietnam care are propriul râu, propria pădure tropicală și propria vreme. A fost descoperită în 1990 din întâmplare

Peștera se află în Parcul Național Phong Nha-Kẻ Bàng, lângă granița cu Laos / sursă foto: Getty Images

Peștera Sơn Đoòng din Vietnam este considerată cea mai mare din lume. Este atât de vastă încât are propriul râu, propriul microclimat și chiar o pădure tropicală care crește sub razele soarelui ce pătrund prin deschiderile din tavan. Potrivit arheologilor, ar încăpea chiar și clădiri cu aproximativ 40 de etaje.

Peștera se află în Parcul Național Phong Nha-Kẻ Bàng, lângă granița cu Laos, iar zona face parte din patrimoniul mondial UNESCO din 2003, scrie Space Daily.

Intrarea în peșteră a fost descoperită în decembrie 1990 de un localnic care căuta lemn de agar, însă acesta s-a speriat de curentul puternic de aer rece care ieșea din interior și a renunțat să o exploreze.

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Abia după 19 ani, în aprilie 2009, o echipă de speologi a reușit să pătrundă în peșteră și să îi cartografieze dimensiunile impresionante.

Peștera Sơn Đoòng este considerată cea mai mare peșteră din lume

Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene din interiorul peșterii este existența unei adevărate păduri tropicale.

Geologii au descoperit că aceasta s-a format în urmă cu mulți ani, după ce tavanul peșterii s-a prăbușit, lăsând deschideri uriașe prin care au pătruns lumina și apa.

În interior s-a creat un ecosistem propriu cu diferite specii de plante, iar speologii au numit una dintre aceste zone „Grădina Edam”.

Peștera s-a format în urmă cu aproximativ două milioane de ani

Arheologii au descoperit că peștera în sine s-a format acum între două și cinci milioane de ani, când apa râului a găsit o falie în calcar și a săpat un tunel sub munte. Râul Rào Thương încă o străbate.

Pădurea tropicală din interiorul Sơn Đoòng există deoarece tavanul s-a prăbușit.

Acolo unde calcarul era cel mai slab, secțiuni ale acoperișului s-au prăbușit și au lăsat în urmă doline, deschideri către cer la sute de metri deasupra fundului peșterii. Lumina coboară prin ele în coloane definite pentru o parte a zilei, în lunile secetoase. Bambusul și alte plante s-au așezat pe movilele de moloz de dedesubt, suficient de dese încât echipele de cercetare au numit una dintre ele Grădina lui Edam și au fost nevoite să-și croiască drum prin ea.

Vremea rezultă din aceleași deschideri: aerul cald și umed întâlnește aerul mai rece din interior, iar norii se formează în interior, ceea ce a văzut Hồ Khanh la gura peșterii în 1990.

Este deschisă pentru turiști din anul 2013

Peștera Sơn Đoòng poate fi vizitată de turiști din anul 2013, însă accesul este strict controlat. Vizitele sunt organizate exclusiv printr-un operator autorizat, iar anual sunt emise aproximativ 1.000 de permise, între lunile ianuarie și august. Pentru a ajunge la peșteră, turiștii trebuie să parcurgă un traseu de mai multe zile prin junglă, însoțiți de ghizi și hamali.

Mai mult decât atât, titlul de cea mai mare peșteră din lume nu este dat de lungimea sa, ci de dimensiunea celui mai mare pasaj continuu din interior.

Potrivit măsurătorilor realizate în 2009, niciun alt sistem de peșteri cartografiat până în prezent nu se apropie de volumul impresionant al peșterii Sơn Đoòng, care a preluat atunci recordul de la Deer Cave, din Borneo, Malaezia.