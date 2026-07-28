Trump a dat termen-limită pentru ca SUA să scape de dependența de pământurile rare din China. Companiile spun că nu au nicio șansă

Trump a făcut din mineritul și prelucrarea mineralelor critice din SUA o prioritate de securitate națională. FOTO: Getty Images

Presiunea președintelui american Donald Trump de a pune capăt dependenței Washingtonului de mineralele critice chinezești până în ianuarie se ciocnește cu o realitate dură: minerii și procesatorii americani nu sunt pregătiți pentru această măsură radicală, scrie Reuters.

De la revenirea în funcție, Trump a făcut din mineritul și prelucrarea mineralelor critice din SUA o prioritate de securitate națională, investind zeci de miliarde de dolari în aproape 150 de companii de minerale pentru a slăbi controlul Chinei asupra lanțurilor de aprovizionare și a altor produse strategice.

Industria de apărare și alți producători sunt acum la puțin peste cinci luni distanță de termenul limită de 1 ianuarie 2027, conform reglementărilor federale, pentru a opri achiziționarea de pământuri rare, magneți, tungsten, molibden și tantal din China, Rusia, Iran sau Coreea de Nord.

Washingtonul încearcă de ani de zile să limiteze astfel de importuri, dar a acordat în mod curent companiilor derogări, deoarece oferta din SUA nu poate satisface cererea. Trump a criticat insistent astfel de derogări într-o postare din 10 mai pe platforma sa Truth Social, spunând:"toate companiile trebuie să cumpere din SUA".

Realitatea este însă că firmele americane de minerale nu sunt nici pe departe aproape de a satisface nevoile interne, conform surselor citate de Reuters.

În 2025, cererea din SUA pentru cel mai comun tip de magnet din pământuri rare, de exemplu, a fost de aproximativ 48.000 de tone metrice, în timp ce sursele interne au furnizat 300 de tone metrice, conform datelor de la firma de consultanță Arthur D. Little. Firmele americane sunt pe cale să aibă capacitatea de a produce 5.000 de tone metrice până la sfârșitul anului.

Pământurile rare, care se numără printre cele 60 de minerale considerate critice de Washington, trebuie procesate înainte de a fi transformate în magneți folosiți pentru fabricarea de arme, automobile, computere și alte produse.

Firmele americane nu au mai produs tungsten din 2015 și tantal din 1959. Guardian Metal Resources lucrează la deschiderea unei mine de tungsten în SUA până în 2028, în timp ce Lion Rock Resources dezvoltă o mină de tantal în Dakota de Sud, fără un termen limită pentru deschidere.

Chris Berry, analist și consultant în industria mineralelor, a declarat că industria americană are puține șanse să producă suficiente minerale pentru a pune capăt derogărilor până în ianuarie.

„Va dura mulți ani până când infrastructura necesară va fi în funcțiune pentru a concura”, a spus Berry.

Statele Unite au rezerve pentru majoritatea mineralelor critice; ceea ce le lipsește este capacitatea de a exploata și procesa multe dintre ele. China a ajuns să domine industria de rafinare a mineralelor la sfârșitul secolului al XX-lea și controlează peste 80% din sector astăzi. Agenția Internațională pentru Energie a avertizat luna aceasta că 6,5 trilioane de dolari din producția globală sunt în pericol dacă Beijingul impune restricții la exportul de pământuri rare, așa cum a făcut-o periodic în ultimii ani.

Administrația Trump a lansat în februarie Project Vault, un efort de 12 miliarde de dolari pentru a stoca minerale critice pentru producătorii americani. Oficialii au recunoscut în aprilie că vor trebui inițial să cumpere minerale „de oriunde din lume”, inclusiv din China.

Lockheed Martin a furnizat Departamentului Apărării o listă de minerale pe care ar dori să le stocheze, a declarat CEO-ul Jim Taiclet la o conferință de la începutul acestei luni.

Avertismentul companiilor americane

Această presiune pentru stocare îi irită pe companiile americane de minerale care spun că au nevoie ca antreprenorii de apărare să le plaseze comenzi.

Parteneriatele cu Coreea de Sud, Japonia și alți aliați ar putea oferi o punte pentru producători până când furnizorii din SUA își pot intensifica operațiunile, a declarat Samantha Carl-Yoder de la firma de avocatură și lobby Brownstein Hyatt Farber Schreck.

Printre cele mai mari companii americane din domeniu, MP Materials (MP.N), care este susținută financiar de Pentagon, a petrecut ani de zile calibrendu-și echipamentele de procesare a extracției cu solvent, parte a ceea ce CEO-ul Jim Litinsky a descris ca fiind un proces „minuțios”.

MP a construit o instalație de magneți în Texas și a declarat că se așteaptă ca unii magneți să fie aprobați pentru utilizare de către primul său client, General Motors (GM.N), până la sfârșitul anului. O instalație separată de magneți pe care MP o construiește pentru Pentagon este programată să se deschidă în 2028.

În Marion, Indiana, ReElement Technologies intenționează să proceseze minerale folosind o tehnologie comună în industria farmaceutică. Cunoscută sub numele de cromatografie, tehnologia nu a fost niciodată utilizată pentru a procesa volume mari de minerale.

ReElement a declarat că își propune în acest an să construiască capacitatea de a procesa 10.000 de tone metrice de germaniu sau alte minerale. Într-o declarație, CEO-ul ReElement, Mark Jensen, a declarat că producția de germaniu a companiei este „profitabilă la orice volum”. ReElement a primit o investiție de 25 de milioane de dolari de la Pentagon la începutul acestei luni.

O altă companie, USA Rare Earth a petrecut mai mult de cinci ani studiind cromatografia înainte de a trece la extracția cu solvent, a declarat o sursă cu cunoștințe directe despre strategia companiei. USA Rare Earth, care construiește o instalație de magneți în Carolina de Sud, a refuzat să comenteze cercetările sale în domeniul procesării.

În altă parte, Energy Fuels, care a primit luna trecută un împrumut de 725 de milioane de dolari de la Pentagon, intenționează să proceseze cantități mici de pământuri rare până la sfârșitul anului și 6.000 de tone metrice anual până în 2029. Aceasta cumpără un producător de magneți existent din SUA. Ucore, Energy Fuels și ReElement au convenit fiecare să furnizeze pământuri rare producătorului de magneți Vulcan Elements, care construiește o fabrică în Carolina de Nord, a cărei deschidere este programată până în 2030.