Cel mai vechi copac din România este un gorun de aproape 1.000 de ani. Unde se află „Bătrânul Carpaților” și cum poate fi vizitat

3 minute de citit Publicat la 16:20 27 Iul 2026 Modificat la 16:26 27 Iul 2026

Gorunul de la Mercheașa sau Bătrânul Carpaților e cel mai vechi copac din România. Sursa foto: Elis Serenity via Antena 3 CNN

Într-o zonă liniștită din județul Brașov se află unul dintre cei mai impresionanți arbori din România: un stejar secular care a supraviețuit timp de aproape un mileniu și care este considerat cel mai bătrân copac din țara noastră. Cunoscut drept „Bătrânul Carpaților”, gorunul de la Mercheașa este un adevărat monument al naturii, un simbol al rezistenței și longevității pădurilor din Transilvania.

Arborele are o vârstă estimată la peste 900 de ani, o circumferință a trunchiului de peste 9 metri și o înălțime de aproximativ 22 de metri.

Unul dintre cei mai mari goruni din sud-vestul Europei

Pe gardul care înconjoară stejarul secular de la Mercheașa se află un panou care spune povestea „Bătrânului Carpaților”. Mesajul de pe panou este următorul:

„Aflat pe raza Geoparcului Carpatic Perşani, în urma concursului «Cel mai bătrân arbore din România» al Fundației Mihai Eminescu în anul 2009 a ieşit câștigător, fiind declarat gorunul cu cele mai mari dimensiuni cunoscute până în prezent din România și unul dintre cei mai mari din sud-vestul Europei. Probabil gorunul a apărut pe păşune cam prin anul 1100, odată cu Transilvania (1075, în latina medievală de cancelarie însemnând «teritoriul de dincolo de păduri») și, pentru că arborele trebuia să poarte un nume, i-am spus «Bătrânul Carpaților» sau «Stejarul din Mercheașa».

Ani la rând gorunul a privit cum oile, vacile sau driganele (bivoli) satului pășteau pășunea din jurul său. La începutul florarului, aici sătenii țineau maialul, când se formau turmele...”

Gorun sau stejar?

Deși mulți oameni folosesc termenii „gorun” și „stejar” ca sinonime, există o diferență.

Gorunul este o specie de stejar, mai exact un arbore din genul Quercus, familia din care fac parte mai multe specii cunoscute sub denumirea generală de stejari.

În România există mai multe tipuri de stejari, printre care stejarul pedunculat, stejarul pufos și gorunul. Așadar, atunci când spunem că Gorunul de la Mercheașa este un „stejar secular”, afirmația este corectă, însă denumirea sa exactă este gorun secular.

Gorunul (Quercus petraea) este apreciat pentru rezistența sa, pentru longevitate și pentru capacitatea de a trăi sute de ani în condiții dificile.

Un arbore care a prins aproape 1.000 de ani de istorie

Gorunul de la Mercheașa se află pe o pășune cu stejari seculari deasupra satului Mercheașa, localitate aparținând comunei Homorod din județul Brașov.

Estimările specialiștilor indică o vârstă de aproximativ 900 de ani, însă vârsta exactă nu poate fi stabilită prin numărarea inelelor, deoarece această metodă ar afecta arborele.

Dimensiunile sale sunt impresionante:

vârsta estimată: peste 900 de ani;

peste 900 de ani; circumferința trunchiului: peste 9 metri;

peste 9 metri; înălțimea: aproximativ 22 de metri.

Pentru comparație, atunci când acest copac a început să crească, Europa se afla în perioada medievală, cu multe secole înainte de apariția României moderne.

Declarat monument al naturii în 2012

Importanța sa a fost recunoscută oficial în anul 2012, când gorunul secular de la Mercheașa a fost declarat monument al naturii, potrivit Asociației Carpaterra.

Arborele face parte dintr-o zonă valoroasă din punct de vedere natural și peisagistic, iar protejarea sa urmărește conservarea unui exemplar rar de arbore secular.

Potrivit informațiilor publicate de organizațiile care promovează zona, precum Asociația Carpaterra, Mata de la Mercheașa (n.r. denumirea dată pășunii cu stejari seculari) reprezintă una dintre cele mai importante zone cu stejari seculari din Transilvania.

Povestea copacului care a supraviețuit schimbărilor timpului

În aproape un mileniu de existență, gorunul a trecut prin schimbări majore ale mediului și ale comunităților din jurul său.

Trunchiul său masiv poartă urmele trecerii timpului, iar forma actuală a copacului este rezultatul sutelor de ani în care a crescut și s-a adaptat condițiilor naturale.

Pentru localnici și pentru turiști, arborele reprezintă mai mult decât un exemplar botanic impresionant: este un martor viu al istoriei.

Cum poate fi vizitat gorunul de la Mercheașa

Cei care vor să vadă „Bătrânul Carpaților” trebuie să ajungă în satul Mercheașa, județul Brașov. Arborele se află pe pășunea cu stejari seculari de deasupra localității, la aproximativ 1,7 kilometri de sat.

Zona este potrivită pentru o excursie de o zi, iar vizita poate fi combinată cu explorarea peisajelor din sud-estul Transilvaniei, o regiune cunoscută pentru satele tradiționale, dealurile împădurite și patrimoniul natural.

Accesul se face pe jos, pe un traseu scurt și ușor, potrivit și pentru o excursie în familie.

Cei care vin cu mașina trebuie să ajungă mai întâi în satul Mercheașa, comuna Homorod, județul Brașov. Mașina poate fi lăsată în apropierea satului, într-o zonă unde există locuri de parcare, iar de acolo se continuă pe jos aproximativ 1,5-2 kilometri până la arbore.

Coordonate GPS ale Gorunului de la Mercheașa: 46°03′59.047″ N, 25°21′49.191″ E.