Petrolierele "deghizate" din Marea Roșie. Navele declară că se duc în Egipt sau Canalul Suez, dar, de fapt, merg în altă parte

Petrolierele care merg în Arabia Saudită pentru a încărca petrol declară că se îndreaptă spre Egipt sau Canalul Suez. Foto: Getty Images

Petrolierele care merg în Arabia Saudită pentru a încărca petrol declară că se îndreaptă spre Egipt sau Canalul Suez. Companiile de transport încearcă astfel să ascundă traseul real al navelor și să evite atacurile rebelilor Houthi din Yemen.

Schimbarea a apărut după ce gruparea susținută de Iran a anunțat, la sfârșitul lunii iulie, o blocadă a porturilor saudite și a atacat în Marea Roșie nave despre care susținea că au legături cu regatul, potrivit unui material publicat de Bloomberg.

Ulterior, rebelii Houthi au amenințat că vor extinde atacurile asupra navelor saudite și în nordul Mării Roșii. În această zonă, compania Saudi Aramco a redirecționat un număr tot mai mare de transporturi de petrol, în încercarea de a găsi rute mai sigure pentru scoaterea încărcăturilor din regiune.

Petrolierele saudite își maschează traseele

Un exemplu este petrolierul Sea Majesty, care s-a apropiat în această săptămână de Canalul Suez. Gradul de încărcare al navei indica faptul că aceasta preluase probabil petrol dintr-un port la Marea Roșie, în timp ce naviga "în întuneric", adică având oprit transponderul folosit pentru localizare, scrie Insider Africa.

Companiile de analiză a transportului maritim Vortexa și Kpler au declarat că imaginile din satelit și datele despre navă sugerează că petrolierul a încărcat marfă în portul saudit Yanbu. Totuși, nava nu a comunicat public niciodată Arabia Saudită drept destinație, ci portul egiptean Ain Sukhna.

Un alt petrolier, Maran Thetis, a transmis că se îndrepta spre Canalul Suez în timp ce staționa în Golful Aden, la sfârșitul lunii iulie. Când a reapărut miercuri pe sistemele de monitorizare, nava era încărcată complet, iar Vortexa a identificat portul Yanbu drept sursa probabilă a încărcăturii.

Egiptul, considerat o rută mai sigură

Portul Ain Sukhna dispune de rezervoare de stocare și conducte care susțin transportul petrolului prin Canalul Suez, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, care leagă Asia de Europa.

Arabia Saudită a redirecționat tot mai multe transporturi către Ain Sukhna și Sidi Kerir, un alt port egiptean. Ambele se află la o distanță mai mare de pozițiile Houthi din Yemen.

Strategia face parte dintr-un efort mai amplu al companiilor de transport maritim de a ascunde deplasările navelor, în condițiile intensificării atacurilor din Marea Roșie și Strâmtoarea Hormuz.

Potrivit informațiilor disponibile, și alte nave, printre care Front Empire și DHT Gazelle, ar fi încărcat petrol în timp ce navigau cu sistemele de localizare oprite în Marea Roșie. Ulterior, ele au reapărut pe platformele de monitorizare și au părăsit regiunea prin Canalul Suez.

Noi riscuri din cauza atacurilor Houthi

Arabia Saudită și-a menținut exporturile de petrol în ciuda atacurilor. Siguranța porturilor egiptene ar fi pusă în pericol însă dacă rebelii Houthi își vor extinde raza de acțiune.

Business Insider Africa a relatat anterior că petrolierele care transportă petrol saudit și rusesc evită într-o măsură tot mai mare Marea Roșie și aleg ruta mai lungă în jurul Africii. Amenințările de securitate afectează astfel unul dintre cele mai importante coridoare maritime ale lumii.

Arabia Saudită a redirecționat și o parte din petrolul destinat piețelor asiatice din portul Yanbu către Sidi Kerir, aflat pe coasta mediteraneeană a Egiptului. Această soluție le permite cumpărătorilor asiatici să preia petrolul din Marea Mediterană, fără ca navele lor să mai traverseze ruta tot mai riscantă din Marea Roșie.