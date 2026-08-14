Niște muncitori care renovau o clădire au găsit în zidul ei aur de 9.000.000 de euro

2 minute de citit Publicat la 17:30 14 Aug 2026 Modificat la 17:39 14 Aug 2026

Muncitorii unei firme de construcții au găsit aur de 9 milioane de euro în timpul unor lucrări de renovare desfășurate în Sint-Gillis-Dendermonde, în Belgia FOTO: Poliția din Dendermonde

O adevărată comoară, evaluată la aproximativ 9 milioane de euro, a fost descoperită de muncitorii unei firme de construcții în timpul unor lucrări de renovare desfășurate în Sint-Gillis-Dendermonde, în Belgia.

Aurul era ascuns într-un cufăr zidit în pereții subsolului unei clădiri aparținând CAW Oost-Vlaanderen, o instituție de asistență socială. În interior se aflau lingouri de aur numerotate și monede de aur vechi, potrivit vrt.be.

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Descoperirea a fost făcută de angajații companiei de construcții De Brand, din Baasrode, localitate aflată în apropiere de Dendermonde. Muncitorii au anunțat imediat beneficiarul lucrării, iar ulterior au sesizat poliția. Autoritățile belgiene au confirmat existența comorii.

„Aurul este format din lingouri de aur numerotate și monede vechi, ascunse într-un cufăr din subsol”, a declarat Geert Hillaert, reprezentant al CAW Oost-Vlaanderen. Acesta a văzut personal comoara, însă spune că nu a avut timp să o examineze în detaliu.

„Surpriza și uimirea au fost primele reacții. Este o experiență care se întâmplă o singură dată în viață”, a povestit Hillaert.

Poliția a ridicat aurul. Parchetul încearcă să afle de unde provine

După descoperire, poliția a preluat aurul și l-a transportat într-un loc sigur. Acum, cazul este investigat de Parchetul din Flandra de Est.

„În acest moment nu știm de unde provine aurul și nici, din punct de vedere juridic, cui îi aparține”, a explicat purtătoarea de cuvânt a parchetului, Hanne Ollevier.

Anchetatorii încearcă să stabilească cum a ajuns aurul în subsol și în ce împrejurări a fost ascuns. Una dintre ipoteze este că aurul ar putea proveni din activități ilegale.

Prin urmare, CAW Oost-Vlaanderen nu știe deocamdată dacă va putea intra în posesia comorii.

„La fel de bine, această descoperire ar putea fi rezultatul unei practici frauduloase, iar aurul să fi fost ascuns acolo”, a precizat Geert Hillaert.

Ce se va întâmpla dacă organizația va primi aurul

În cazul în care autoritățile vor decide că aurul aparține organizației, reprezentanții CAW Oost-Vlaanderen spun că au deja un plan pentru banii obținuți din valorificarea acestuia.

„Vom crea capacitate suplimentară pentru beneficiarii noștri din întreaga provincie Flandra de Est”, a declarat Hillaert, referindu-se în special la persoanele fără adăpost și la cele care nu au o locuință stabilă.

El consideră că o asemenea sumă ar reprezenta un ajutor uriaș pentru organizație: „Ar fi un dar extrem de binevenit pentru a face față nevoilor enorme cu care ne confruntăm în fiecare zi”.

O altă întrebare rămasă fără răspuns este dacă muncitorii care au făcut descoperirea vor primi o recompensă pentru găsirea comorii.

Potrivit legislației civile belgiene, găsirea unui obiect de mare valoare nu înseamnă automat că persoana care l-a descoperit devine proprietarul acestuia. În astfel de cazuri se aplică reguli juridice specifice, iar autoritățile trebuie mai întâi să stabilească proveniența și proprietarul de drept al aurului.